Britain’s Got Talent में असम की बेटी Binita Chhetry का धमाल, अद्भुत डांस परफॉर्मेंस देख आनंद महिंद्रा भी हैरान

असम की 8 साल की बच्ची, बिनीता क्षेत्री (Binita Chhetry) ने Britain’s Got Talent के मंच पर अपनी शानदार और मंत्रमुग्ध कर देने वाली डांस परफॉर्मेंस से जजों, भारतीय नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है. उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस ने न केवल जजों बल्कि होस्ट और दर्शकों को भी स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए मजबूर कर दिया.

ब्रिटेन गॉट टैलेंट (Britain’s Got Talent) के मंच पर बिनीता ने मासूमियत से अपना सपना साझा करते हुए कहा, “मेरा नाम बिनीता क्षेत्री है और मेरी उम्र आठ साल है. मैं असम, भारत से हूं. Britain’s Got Talent मेरा सपना है, और मैं इसे जीतना चाहती हूं. मैं एक पिंक प्रिंसेस हाउस खरीदना चाहती हूं.”

बिनीता की परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा सहित कई नेताओं और प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी उनके वीडियो को शेयर किया और उनकी तारीफ की.

आनंद महिंद्रा ने बिनीता के अद्भुत डांस का वीडियो X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा करते हुए लिखा, “सिर्फ 8 साल की उम्र में, वर्ल्ड-क्लास प्रदर्शन. उनकी इस कला में इतना नियंत्रण केवल गहन अभ्यास और स्टील जैसी इच्छाशक्ति से ही आ सकता है. और उनके सपने को पाने की लगन अद्भुत है, भले ही वह सिर्फ एक ‘पिंक प्रिंसेस हाउस’ हो. वह मेरी #MondayMotivation हैं.”

Just 8 years old.

World class.

Steel-willed;

Because that kind of mastery over her body comes only with intense Practice.

And with an unwavering focus on her Ambition, even if it’s just a ‘Pink Princess House’

She’s my #MondayMotivation pic.twitter.com/8gCHwYx6m9

— anand mahindra (@anandmahindra) March 3, 2025