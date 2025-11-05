Kanpur: पान बेचनेवाला 1 लाख रूपए के सिक्के लेकर पहुंचा ज्वैलरी की दूकान, पत्नी को देना चाहता था सरप्राइज, कानपुर का VIDEO आया सामने

Kanpur viral video(Credit-@WeUttarPradesh)

Kanpur News: कानपुर (Kanpur) के अहिरवां राजा मार्केट की एक ज्वैलरी दुकान (Jewelery Shop) में उस वक्त सबकी निगाहें ठहर गईं, जब एक युवक दो भारी बोरियां लेकर दुकान पर पहुंचा. दुकानदार ने जब पूछा कि इसमें क्या है, तो युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,'पैसे. लेकिन जब बोरियां खोली गईं, तो अंदर निकले हजारों सिक्के. दुकान में मौजूद लोग हैरान रह गए.यह युवक कोई अमीर व्यापारी नहीं, बल्कि 22 वर्षीय अभिषेक यादव था, जो रामादेवी क्षेत्र में पान की दुकान चलाता है. उसके पास आने वाले ज्यादातर ग्राहक 10 और 20 रूपए के सिक्कों (Coins) में भुगतान करते थे.

इन सिक्कों को वह रोज़ाना सावधानी से संभालता गया. उसका सपना था ,'अपनी पत्नी को सोने की चेन गिफ्ट करना. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया Xपर @WeUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: बोरी में 40 हजार रूपए के सिक्के शोरूम लेकर पहुंचा किसान, बेटी को स्कूटी खरीदकर दी, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का वीडियो आया सामने

1 लाख रूपए के सिक्के

सिक्कों से भरी बोरियां लेकर पहुंचा

'दैनिक भास्कर ' की रिपोर्ट के मुताबिक़ अभिषेक की शादी को एक साल हुआ है.उसने तय किया कि वह पत्नी के लिए कुछ खास करेगा. हर दिन की कमाई में से थोड़ा-थोड़ा बचाकर उसने दो बोरियां सिक्कों (Coins) से भर दीं.जब पत्नी मायके गई, तो उसने सोचा अब सरप्राइज देने का सही वक्त है.1 नवंबर को अभिषेक बोरियों में सिक्के लेकर ज्वैलर महेश वर्मा की दुकान पर पहुंचा. शुरू में दुकानदार को लगा कि युवक मज़ाक कर रहा है, लेकिन जब सिक्कों की गिनती शुरू हुई तो पता चला कि वह 1.05 लाख लेकर आया है .जिनमें 20 के 5,290 सिक्के शामिल थे.

किस्तों में पूरी हुई खरीदारी

सोने की चेन (Gold Chain) की कीमत 1.25 लाख थी. ज्वैलर ने अभिषेक की ईमानदारी और भावना देखकर बाकी 20,000 रूपए की राशि किस्तों में देने की अनुमति दी. दोनों ने करीब दो घंटे तक सिक्के गिने और गिनने के बाद ऑर्डर फाइनल कर दिया गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जब यह घटना सामने आई, तो सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों ने अभिषेक की मेहनत और प्यार की खूब तारीफ की. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.