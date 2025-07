VIDEO: बेंगलुरु में भारी बारिश के बीच काल बनकर टूटा गुलमोहर का पेड़, बुरी तरह फंसा ऑटो ड्राइवर; बाल-बाल बची जान

Bengaluru Tree Falling Video: बेंगलुरु में भारी बारिश के दौरान हुआ एक हादसा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बड़ा गुलमोहर का पेड़ अचानक गिरने से एक ऑटो पूरी तरह से दब गया. पेड़ गिरते ही लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं. कोई पेड़ की टहनियां हटा रहा है, तो कोई ऑटो को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है. मौके पर मौजूद BBMP की टीम भी तुरंत हरकत में आती है और किसी तरह ऑटो ड्राइवर को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाता है.

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा जयनगर 9वें ब्लॉक में हुआ, जहां ऑटो में मौजूद ड्राइवर मंजूनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया.

Shocking CCTV Footage!

A massive tree collapsed in #Bengaluru’s Indiranagar Stage 1 area on July 21 due to heavy rain. The tree fell on a parked car and an auto-rickshaw passing by branches narrowly missed several pedestrians nearby.

The auto driver suffered a head injury and… pic.twitter.com/JUfmoQLo46

— Ashish (@KP_Aashish) July 23, 2025