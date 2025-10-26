PHOTO: दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर मिला Nirodh कंडोम से भरा डिब्बा, सिर्फ 3 पैकेट खुले; सोशल मीडिया यूजर्स ने उड़ाया मजाक

Nirodh condoms found at Delhi Metro station (Photo- @delhi/reddit)

Nirodh condoms found at Delhi Metro station: दिल्ली मेट्रो में सफर करते समय अक्सर लोगों को खोए हुए मोबाइल फोन, लैपटॉप या सोते हुए लोग मिल जाते हैं, लेकिन निरोध कंडोम का एक बड़ा डिब्बा मिलना काफी हैरान करने वाला है. सोशल मीडिया पर वायरल (Delhi Metro Viral Video) हो रही एक तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि एक मेट्रो यात्री को स्टेशन के गेट के पास कंडोम के पैकेटों से भरा एक बड़ा डिब्बा पड़ा मिला. इनमें से सिर्फ तीन पैकेट ही खुले थे.

तस्वीर देखकर लोगों को हाल ही में दिल्ली मेट्रो और स्वास्थ्य विभाग (Delhi Health Department) द्वारा जन स्वास्थ्य अभियान के तहत बांटे गए कंडोम याद आ गए. इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

दिल्ली मेट्रो के स्टेशन पर मिला निरोध कंडोम

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

एक 'एक्स' यूजर ने मजाक में लिखा, ''मुझे शुरू में लगा कि यह पटाखों का डिब्बा है, लेकिन बाद में पता चला कि यह कंडोम का डिब्बा था. दूसरे यूजर ने कहा, "ये कंडोम पहले बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त में बांटे जाते थे." एक अन्य ने बताया, "सरकारी योजनाओं के तहत कंडोम खो जाने की ऐसी घटनाएं नॉर्मल हैं."

दिल्ली मेट्रो और HLL की साझेदारी

गौरतलब है कि 2014 में, दिल्ली मेट्रो ने एचएलएल लाइफकेयर (HLL Lifecare) के साथ मिलकर मेट्रो स्टेशनों पर वेंडिंग मशीनें लगाई थीं. इन मशीनों पर निरोध कंडोम के साथ-साथ गर्भनिरोधक और सैनिटरी नैपकिन जैसे अन्य स्वास्थ्य उत्पाद भी बेचे जाते थे.

निरोध कंडोम क्या हैं ?

निरोध कंडोम 1960 के दशक में लॉन्च किए गए थे. यह सुरक्षित गर्भनिरोधक और यौन संचारित रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं. ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध हैं. इन्हें गैर-सरकारी संगठनों, ICTC और ART केंद्रों के माध्यम से HIV/एड्स रोकथाम कार्यक्रमों के तहत, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए, वितरित किया जाता है.