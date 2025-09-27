Google's Birth Anniversary 2025: गूगल और भारत, एक मजबूत साझेदारी की रोचक कहानी! जानें डिजिटल इंडिया में गूगल की भूमिका!

बच्चा हो या बुजुर्ग, नेता हो या अभिनेता, आज हर किसी का दिन गूगल से शुरू होता है और गूगल पर ही खत्म होता है. बता दें कि गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने 4 सितंबर, 1998 को गूगल को अनौपचारिक रूप से निगमित किया था, लेकिन गूगल अपना जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाता है, क्योंकि साल 1998 में इसी दिन Google Inc. का आधिकारिक प्राकट्य हुआ था. तभी से हर वर्ष 27 सितंबर को गुगल महोदय की जयंती मनाई जा रही है. इस अवसर पर आइये जानते हैं भारत में गूगल क्रांति की कि कैसे आज हम इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते.

भारत और गूगल

'जब टेक्नोलॉजी सपनों से मिलती है, तो विकास की नई कहानी लिखी जाती है और यही कहानी है गूगल और भारत की साझेदारी की.' भारत और गूगल आज ये दो नाम वैश्विक डिजिटल क्रांति के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं. एक ओर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तेजी से विकसित होता भारत का इंटरनेट बाजार है. दूसरी तरफ तकनीक की दुनिया का सबसे प्रभावशाली गूगल. इनके बीच की साझेदारी न सिर्फ व्यापारिक है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का मूल माध्यम भी बन चुकी है.

गूगल का भारत में आगमन

भारत में गूगल का आगमन साल 2004 में हुआ था, तब से आज तक इस कंपनी ने भारत को एक डिजिटल भारत बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई, गौरतलब है कि गूगल का पहला ऑफिस बेंगलुरु में खुला. आज इसके चार मुख्य केंद्र हैदराबाद, गुरुग्राम, मुंबई और बंगलुरू में है.

डिजिटल इंडिया में गूगल की भूमिका

भारत सरकार की ‘डिजिटल इंडिया’ पहल में गूगल बेहद महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा है. भारत में गूगल की भूमिका को समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना होगा.

इंटरनेट साथी (Internet Saathi) प्रोग्राम:

गूगल ने टाटा ट्रस्ट्स के साथ 2015 में 'इंटरनेट साथी' नाम से कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत की महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना था. प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 7.5 करोड़ से अधिक महिलाएं इस पहल से लाभान्वित हुईं. प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले इस इवेंट में गूगल भारत के लिए नित नई चुनौतियों और उत्पादों की घोषणा करता है

भारतीय भाषाओं में तकनीक का विस्तार

गूगल ने भारत की भाषाई विविधता को समझते हुए अपने उत्पादों को हिंदी, तमिल, तेलुगू, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़ आदि भाषाओं में उपलब्ध कराया. Google Translate और Voice Search में भारतीय भाषाओं के समर्थन का नया ग्राफ तैयार किया. आज G Board में कई भारतीय भाषाओं के लिए टाइपिंग सपोर्ट उपलब्ध है.

भारतीय स्टार्टअप में निवेश और सहयोग

गूगल ने भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए Google for Startups Accelerator India जैसे

कई निवेश किए हैं. बता दें कि आज गूगल इंडिया डिजिटाइजेशन फंड Google India Digitization Fund (₹75,000 करोड़ / $10 बिलियन) तक पहुंच चुका है.

2020 में Sundar Pichai ने इसकी घोषणा की थी, जो अगले 5-7 वर्षों में भारत के डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए है. निवेश के मुख्य उदाहरण है Jio Platforms (₹33,737 करोड़), Glance, DailyHunt जैसे कंटेंट प्लेटफॉर्म्स.

डिजिटल भुगतान में क्रांति (Google Pay): गूगल पे ने भारत के UPI (Unified Payments Interface) को व्यापक रूप से अपनाने में मदद की. लाखों छोटे-बड़े व्यापारियों और ग्राहकों को डिजिटल भुगतान से जोड़ा.

COVID-19 के दौरान सहयोगः गूगल ने भारत में कोविड-19 राहत कोष के लिए करोड़ों डॉलर दान किए.

कोविड से जुड़ी जानकारियों को हिंदी व अन्य भाषाओं में सर्च में प्रमुखता से दिखाया. वैक्सीन सेंटर लोकेटर, टेस्टिंग सेंटर, और हेल्पलाइन नंबरों को Google Maps और Search में जोड़ा गया.