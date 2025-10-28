VIDEO: गोवा में Google Map ने दिया धोखा! मोइरा नदी में गिरी सॉफ्ट-टॉप कार, गाड़ी के अंदर मिली शराब की कई बोतलें

Goa Google Maps Navigation Mistake: गोवा के मापुसा इलाके (Goa Car Accident) से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. यहां चंडीगढ़ के एक युवक ने अपनी मारुति जिप्सी सीधे नदी में उतार दी. वजह हैरान करने वाली है. युवक का कहना है कि वह गूगल मैप्स के रास्ते पर चल रहा था और गलती से कार नदी में जा गिरी. यह दुर्घटना सोमवार सुबह करीब 2 बजे मापुसा के पास कोरजुएम फेरी रैंप (Corjuem Ferry Ramp) के पास हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्राइवर की पहचान अमनदीप सिंह के रूप में हुई है, जो पिछले दो महीनों से गोवा के मोइरा (Moira, Goa) में रह रहा था.
Google Map के चक्कर में नदी में गिरा युवक
गाड़ी चला रहे युवक ने क्या बताया?
दुर्घटना के समय वह अकेला था. उसने कहा कि रात के अंधेरे में उसे सड़क और पानी में फर्क नहीं पता चल रहा था. अमनदीप ने कहा, "मैं अपने मोबाइल फोन पर नक्शा देख रहा था कि अचानक कार पानी में चली गई. इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, जिप्सी डूबने लगी. खुशकिस्मती से वह एक पुरानी सॉफ्ट-टॉप कार थी, इसलिए मैं पीछे से तैरकर बाहर निकलने में कामयाब रहा."
कार में मिलीं शराब की कई बोतलें
सुबह जब स्थानीय लोगों ने नदी किनारे जिप्सी देखी, तो उन्होंने दमकल विभाग को सूचना दी. मापुसा दमकल केंद्र (Mapusa Fire Station) की टीम ने चरखी की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला. लोगों ने बताया कि कार के अंदर कई शराब की बोतलें मिलीं, जिनमें से एक खाली थी.
कांग्रेस MLA ने सरकार को दी चेतावनी
स्थानीय कांग्रेस विधायक कार्लोस फरेरा (Congress MLA Carlos Ferreira) घटनास्थल पर पहुंचे और सरकार से ऐसे स्थानों पर सुरक्षा बैरिकेड्स और चेतावनी संकेत लगाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "यह रैंप कई सालों से बंद है. यहां स्पष्ट चेतावनी लगाई जानी चाहिए ताकि कोई गलती से गाड़ी चलाकर नीचे न गिर जाए."