World Teachers' Day 2025 Wishes: हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे! अपने शिक्षकों संग शेयर करें ये हिंदी Quote और WhatsApp Greetings

World Teachers' Day 2025 Wishes: हर साल 5 अक्टूबर को दुनियाभर में विश्व शिक्षक दिवस (World Teachers Day 2025) शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है. यह दिन शिक्षकों के प्रति उनके सभी प्रयासों की सराहना करने के लिए होता है. यह अवसर न केवल उनके समर्पण को मान्यता देता है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान और छात्रों की क्षमता को उजागर करने में उनकी अहम भूमिका को भी सम्मानित करता है. 5 सितंबर भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है, जो एक महान दार्शनिक, शिक्षक और विद्वान थे. उनके जीवन, कार्य और शिक्षा एवं छात्रों के प्रति उनके दृष्टिकोण के सम्मान में इस दिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह भी पढ़ें: Mahatma Gandhi Jayanti 2025 Quotes: गांधी जयंती के खास अवसर पर दोस्तों-रिश्तेदारों संग शेयर करें उनके ये 10 अनमोल विचार

वहीं दूसरी ओर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है. यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और एजुकेशन इंटरनेशनल की एक पहल है. विश्व शिक्षक दिवस 1966 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और यूनेस्को द्वारा शिक्षकों की स्थिति को लेकर अपनाई गई अनुशंसा का प्रतीक है. यह दिन दुनियाभर में शिक्षकों की भूमिका को सम्मानित करने और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. विश्व शिक्षक दिवस पर अगर आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो हम ले आये हैं विशेज.

1. गुरु का स्थान सबसे महान है,

उनके बिना जीवन अधूरा है.

हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे.

2. शिक्षक वो दीपक हैं जो

अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं.

हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे

3. आपके मार्गदर्शन से ही सपने पूरे होते हैं.

वर्ल्ड टीचर्स डे की बधाई

4. शिक्षक जीवन के असली प्रेरक होते हैं.

वर्ल्ड टीचर्स डे की शुभकामनाएं

5. शिक्षक हर छात्र के जीवन को आकार देते हैं.

विश्व शिक्षक दिवस की बधाई

वहीं, भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 1962 से मनाया जा रहा है, जो शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने की एक राष्ट्रीय परंपरा बन चुकी है.