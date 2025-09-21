Sharad Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि के इन भक्तिमय हिंदी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings के जरिए दें अपनों को शुभकामनाएं

शारदीय नवरात्रि 2025 (Photo Credits: File Image)

Sharad Navratri 2025 Wishes in Hindi: आदिशक्ति मां दुर्गा (Maa Durga) की उपासना के पावन पर्व नवरात्रि (Navratri) का सनातन धर्म में खास महत्व बताया जाता है. वैसे तो साल भर में चार बार नवरात्रि पड़ती है, लेकिन देशभर में माघ और आश्विन मास की नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. बात करें शारदीय नवरात्रि (Sharad Navratri) की तो इसकी शुरुआत हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और समापन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होता है. इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरु हो रही है और 1 अक्टूबर 2025 को इसका समापन होगा और उसके अगले दिन यानी 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी (Vijayadashami) मनाई जाएगी.

प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप कहलाती हैं, इसलिए नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है. नवरात्रि के नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की उपासना की जाती है, जिसे नवदुर्गा कहा जाता है. ऐसे में शारदीय नवरात्रि के इस खास अवसर पर आप इन भक्तिमय विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- जो मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाते हैं,

सारी मुसीबतों से लड़ने की ताकत पाते हैं,

कभी नहीं जाती मुरादें खाली ,

मां खुशियों से भर देती है झोली खाली.

शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं

2- मां का सजा है कितना निराला दरबार,

मां सुनती है सब भक्तों की पुकार,

पूरे कर दो सारे हमारे अरमान,

इतनी दूर से आए हैं हम मां तेरे द्वार.

शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं

3- हो जाओ तैयार, मां अम्बे आने वाली है,

सजा लो दरबार मां अम्बे आने वाली हैं,

तन, मन और जीवन हो जाएगा पावन,

मां के कदमों की आहट से गूंज उठेगा आंगन.

शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं

4- मां दुर्गा आई आपके द्वार

करके सोलह श्रृंगार,

आपके जीवन में न आए कभी हार,

हमेशा रहे सुखी आपका ये परिवार.

शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं

5- भक्ति का भंडार हो तुम,

शक्ति का संसार हो तुम,

नमन है मां तेरे चरणों में,

मेरी मुक्ति का दरबार हो तुम.

शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं

इस साल सोमवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आ रही हैं. हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है. कहा जाता है कि इससे जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. मां दुर्गा का हाथी पर आना, अच्छी बारिश, भरपूर फसल और किसानों की समृद्धि का संकेत दे रहा है.

ज्ञात हो कि जब नवरात्रि रविवार या सोमवार से शुरु होती है तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं. अगर नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरु होती है तो माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं, वहीं मंगलवार या शनिवार से नवरात्रि शुरु होने पर मां दुर्गा की सवारी घोड़ा होता है. बुधवार से नवरात्रि शुरु होती है तो माता रानी नौका पर सवार होकर भक्तों के बीच आती हैं.