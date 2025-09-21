Sharad Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि के इन भक्तिमय हिंदी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings के जरिए दें अपनों को शुभकामनाएं

Sharad Navratri 2025 Wishes in Hindi: आदिशक्ति मां दुर्गा (Maa Durga) की उपासना के पावन पर्व नवरात्रि (Navratri) का सनातन धर्म में खास महत्व बताया जाता है. वैसे तो साल भर में चार बार नवरात्रि पड़ती है, लेकिन देशभर में माघ और आश्विन मास की नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. बात करें शारदीय नवरात्रि (Sharad Navratri) की तो इसकी शुरुआत हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और समापन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होता है. इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरु हो रही है और 1 अक्टूबर 2025 को इसका समापन होगा और उसके अगले दिन यानी 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी (Vijayadashami) मनाई जाएगी.
प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप कहलाती हैं, इसलिए नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है. नवरात्रि के नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की उपासना की जाती है, जिसे नवदुर्गा कहा जाता है. ऐसे में शारदीय नवरात्रि के इस खास अवसर पर आप इन भक्तिमय विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.
इस साल सोमवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आ रही हैं. हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है. कहा जाता है कि इससे जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. मां दुर्गा का हाथी पर आना, अच्छी बारिश, भरपूर फसल और किसानों की समृद्धि का संकेत दे रहा है.
ज्ञात हो कि जब नवरात्रि रविवार या सोमवार से शुरु होती है तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं. अगर नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरु होती है तो माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं, वहीं मंगलवार या शनिवार से नवरात्रि शुरु होने पर मां दुर्गा की सवारी घोड़ा होता है. बुधवार से नवरात्रि शुरु होती है तो माता रानी नौका पर सवार होकर भक्तों के बीच आती हैं.