Sharad Navratri 2025 Greetings: शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई! दोस्तों-रिश्तेदारों को भेजें मां दुर्गा के ये मनमोहक WhatsApp Stickers, GIF Images और HD Wallpapers

Sharad Navratri 2025 Greetings in Hindi: सर्वपितृ अमावस्या (Sarv Pitru Amavasya) के अगले दिन से देशभर में शारदीय नवरात्रि (Sharad Navratri) की धूम मच जाती है और आज से यानी 22 सितंबर 2025 से मां दुर्गा (Maa Durga) के नौ दिवसीय पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. भक्तों के बीच मां दुर्गा का आगमन हो गया है और हर कोई उनकी भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है. नौ दिवसीय नवरात्रि पर्व के पहले दिन घटस्थापना (Ghatsthapana) की जाती है, अखंड ज्योत जलाई जाती है और नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नवदुर्गा कहा जाता है. ऐसी मान्यता है कि मां जगदम्बा के हर स्वरूप से भक्तों की अलग-अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं. वैसे तो साल भर में चार बार नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, जिनमें से दो गुप्त नवरात्रि होती है, जबकि चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. उसमें भी शारदीय नवरात्रि को लेकर भक्तों के बीच गजब का जोश और उत्साह देखने को मिलता है.

अश्विन मास के शुक्ल प्रतिपदा से अश्विन मास की शुक्ल नवमी तक शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है. शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घरों और पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है. देश के विभिन्न हिस्सों में डांडिया-गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है. ऐसे में इस खास अवसर पर आप इन मां दुर्गा के इन मनमोहक ग्रीटिंग्स, वॉट्सऐप स्टिकर्स, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, एचडी इमेजेस को शेयर कर अपनों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई दे सकते हैं.

1- शुभ शारदीय नवरात्रि

2- शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं

3- शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई

4- हैप्पी शारदीय नवरात्रि

5- शारदीय नवरात्रि 2025

हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, मां दुर्गा की सवारी सिंह है, इसलिए उन्हें शेरोंवाली माता भी कहा जाता है. हालांकि हर साल नवरात्रि में मातारानी अलग-अलग वाहनों पर सवार होकर भक्तों के बीच आती हैं. इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के बीच आ रही हैं, जिसे शुभ माना जाता है. दरअसल, तिथि के हिसाब से मां दुर्गा का वाहन तय होता है. कलश स्थापना यानी घटस्थापना के दिन मां दुर्गा जिस वाहन वाहन पर सवार होकर धरती पर आती हैं और जिस वाहन पर सवार होकर वो वापस कैलाश प्रस्थान करती हैं, उसका मानव जीवन पर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है.