Raksha Bandhan 2025 Greetings: शुभ रक्षा बंधन! इन मनमोहक WhatsApp Stickers, HD Images, GIF Wallpapers के जरिए दें बधाई

रक्षा बंधन 2025 (Photo Credits: File Image)

Raksha Bandhan 2025 Greetings in Hindi: इस साल रक्षा बंधन (Raksha Bandhan) का त्योहार 9 अगस्त 2025, शनिवार को मनाया जा रहा है, जबकि हिंदू पंचांग के अनुसार, भाई-बहन के स्नेह के इस पर्व को सावन मास की पूर्णिमा (Sawan Purnima) तिथि को मनाया जाता है. यह एक ऐसा पर्व है, जिसे देशभर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन का सभी बहनों को बेसब्री से इंतजार रहता है. रक्षा बंधन भाई-बहन के बीच प्यार और सुरक्षा का त्योहार है. ज्योतिष के जानकारों की मानें तो भद्रा के साये में राखी (Rakhi) नहीं बांधनी चाहिए और इस बार यानी 9 अगस्त को पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है, क्योंकि इस बार रक्षा बंधन पर भद्रा का साया नहीं है. भद्रा 9 अगस्त को तड़के 1 बजकर 52 मिनट पर समाप्त हो चुकी है और 9 अगस्त की सुबह से राखी बांधने के शुभ मुहूर्त शुरु हो चुका है.

रक्षा बंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन, जो भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक है. यह पर्व स्नेह, सुरक्षा, कर्तव्य और विश्वास को दर्शाता है. यह पर्व सिर्फ खून के रिश्ते से बंधे भाई-बहनों तक ही सीमित नहीं है. भावनात्मक रुप से जुड़ी महिलाएं किसी को भी राखी बांध सकती हैं, जिन्हें वो भाई मानती हैं. इस अवसर पर आप इन मनमोहक ग्रीटिंग्स, वॉट्सऐप स्टिकर्स, एचडी इमेजेस, जीआईएफ वॉलपेपर्स को भेजकर शुभ रक्षा बंधन कह सकते हैं.

1- ‎रक्षा बंधन की शुभकामनाएं

2- रक्षा बंधन की हार्दिक बधाई

3- शुभ रक्षा बंधन

4- हैप्पी रक्षा बंधन

5- रक्षा बंधन 2025

रक्षा बंधन के दिन बहनें अपने भाई को अपने सामने बिठाकर उसकी कलाई पर राखी बांधती है, भाई के माथे पर रोली से तिलक किया जाता है और उस पर अक्षत लगाया जाता है. इसके बाद भाई की आरती उतारी जाती है और मिठाई खिलाई जाती हैं. कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, अच्छी सेहत, खुशहाली और सुख-समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं. इस अवसर पर भाई भी अपनी बहन तो उपहार के साथ-साथ जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है. यह एक ऐसा पर्व है, जिसे लेकर घर के सभी सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिलता है.