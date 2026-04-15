Pohela Boishakh 2026 Messages: ‘पोइला बैसाख’ के इन प्यार भरे हिंदी Quotes, WhatsApp Wishes, Facebook Greetings के जरिए दें बंगाली नव वर्ष की शुभकामनाएं

पोइला बैसाख 2026 (Photo Credits: File Image)

Pohela Boishakh 2026 Messages in Hindi: बंगाली समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार पोहेला बैसाख (Pohela Boishakh), जिसे शुभो नोबोबोरशो (Shubho Noboborasho) भी कहा जाता है, इस वर्ष 15 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है. पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में यह दिन एक नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है. परंपरा और आधुनिकता के संगम वाले इस त्योहार को बंगाली विरासत, नई उम्मीदों और सांस्कृतिक गौरव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है.

बंगाली कैलेंडर का इतिहास काफी प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी के गौड़ शासक राजा शशांक के शासनकाल से मानी जाती है. बाद में, मुगल सम्राट अकबर ने कर संग्रह (Tax Collection) की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसमें सुधार किए. उन्होंने इस्लामी और बंगाली कैलेंडर का समन्वय किया ताकि नया साल कृषि चक्र और फसल कटाई के समय के साथ मेल खा सके. यही कारण है कि यह त्योहार किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखता है.

व्यापारी वर्ग के लिए पोहेला बैसाख एक नए वित्तीय अध्याय की शुरुआत है. इस दिन 'हाल खाता' की रस्म निभाई जाती है, जिसमें पुराने बहीखातों को बंद कर नए खाते खोले जाते हैं. व्यवसायी अपने प्रतिष्ठानों में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और आने वाले वर्ष के लिए समृद्धि की कामना करते हैं. ग्राहकों को मिठाई खिलाना और उपहार देना इस दिन की एक मधुर परंपरा है.

पोहेला बैसाख के दौरान घरों में उत्सव का माहौल रहता है. लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद नए वस्त्र धारण करते हैं और मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं. इस दिन बंगाली रसोई में विशेष और पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

मुख्य व्यंजन: इलिश माछ (हिलसा मछली), शुक्तो, ढोकर दाल और चनार दाल.

इलिश माछ (हिलसा मछली), शुक्तो, ढोकर दाल और चनार दाल. मिठाइयां: रसगुल्ला और संदेश जैसी पारंपरिक मिठाइयों के बिना यह जश्न अधूरा माना जाता है.

इसके अलावा, घरों के प्रवेश द्वार को 'अल्पना' (चावल के घोल से बनी कलाकृति) से सजाया जाता है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है.

आज के दौर में लोग भौतिक उत्सव के साथ-साथ डिजिटल माध्यमों से भी खुशियां बांट रहे हैं. पोइला बैसाख के इस शुभ अवसर पर लोग विशेज, कोट्स, मैसेजेस, ग्रीटिंग्स के जरिए एक-दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं भेज रहे हैं. दूरदराज रहने वाले प्रियजनों को 'शुभो नोबोबोरशो' कहकर डिजिटल संदेश भेजना इस सांस्कृतिक उत्सव को वैश्विक पहचान दे रहा है.

1- भुला दो बीता हुआ कल,

दिल में बसाओ आने वाला कल,

हंसो और हंसाओ, चाहे जो भी हो पल,

खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल.

पोइला बैसाख की शुभकामनाएं

पोइला बैसाख 2026 (Photo Credits: File Image)

2- पुराना साल सबसे हो रहा है दूर,

क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर,

बीती यादें सोचकर उदास न हो तुम,

पोइला बैसाख के जश्न में धूम मचाओ धूम.

पोइला बैसाख की शुभकामनाएं

पोइला बैसाख 2026 (Photo Credits: File Image)

3- नया साल आए बनके उजाला,

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला,

हमेशा आप-पर रहे मेहरबान ऊपर वाला,

यही दुआ करता है आपका चाहने वाला.

पोइला बैसाख की शुभकामनाएं

पोइला बैसाख 2026 (Photo Credits: File Image)

4- सूरज की तरह चमके,

पानी की तरह रहें शीतल,

बनी रहे शहद सी मिठास,

इस पोइला बैसाख है यही आस.

पोइला बैसाख की शुभकामनाएं

पोइला बैसाख 2026 (Photo Credits: File Image)

5- प्यार के दिन और मोहब्बत भरी रातें हों,

रंजिशे-नफरतें मिट जाएं सदा के लिए,

सभी के दिलों में ऐसी चाहतें हों,

बंगाली नव वर्ष की शुभकामनाएं.

पोइला बैसाख की शुभकामनाएं

पोइला बैसाख 2026 (Photo Credits: File Image)

पोहेला बैसाख केवल एक तिथि नहीं, बल्कि बंगाली पहचान और सामुदायिक एकता का सूत्र है. यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि अतीत की कड़वाहटों को छोड़कर नई शुरुआत करना ही जीवन की असली खूबसूरती है. शांति, समृद्धि और भाईचारे के संदेश के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति की अनूठी विविधता को प्रदर्शित करता है.