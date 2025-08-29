National Sports Day 2025 Quotes: राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई! प्रियजनों संग शेयर करें मशहूर खिलाड़ियों के ये 10 प्रेरणादायी विचार

राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 (Photo Credits: File Image)

National Sports Day 2025 Quotes in Hindi: मेजर ध्यानचंद की जयंती (Major Dhyan Chand Jayanti) को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे (National Sports Day) के तौर पर मनाया जाता है. हॉकी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती हर साल 29 अगस्त को मनाई जाती है. ‘हॉकी के जादूगर’ कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रयागराज (Prayagraj) में हुआ था. खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को पहली बार 29 अगस्त 2012 में मनाया गया था. इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य खेलों में मेजर ध्यानचंद के योगदान को सम्मान देना था, क्योंकि अपने करियर में उन्होंने कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते और दुनिया भर में हॉकी के क्षेत्र को अग्रणी बनाया. उनका शानदार करियर सन 1926 से 1948 तक चला और अपने इस शानदार करियर के दौरान उन्होंने 185 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

राष्ट्रीय खेल दिवस के लिए मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन का चयन हॉकी के इस जादूगर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया गया था. इस दिन खेल जगत में मेजर ध्यानचंद के योगदानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है. ऐसे में आप भी विश्व के मशहूर खिलाड़ियों के इन 10 प्रेरणादायी कोट्स को अपनों संग शेयर करके राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- जब लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं, तो आप उन्हें मील के पत्थर में बदल देते हैं.

- सचिन तेंदुलकर

2-अगर मैं, दो बच्चों की मां होने के नाते, पदक जीत सकती हूं, तो आप सब भी जीत सकते हैं। मुझे एक उदाहरण के रूप में लें और हार न मानें.

-मैरी कॉम

3- एकमात्र व्यक्ति जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक सकता है, वह आप ही हैं.

-जैकी जॉयनर-केर्सी

4- चैंपियंस तब तक खेलते रहते हैं, जब तक वे इसे सही नहीं कर लेते.

-बिली जीन किंग

5- आपके सपने ही आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं. उनमें आपको पंख देने और ऊंची उड़ान भरने की शक्ति है.

-पीवी सिंधु

6- अगर मेरे पास कुछ करने का कारण है और मुझमें पर्याप्त जुनून है, तो मैं आम तौर पर सफल होता हूं.

-लिएंडर पेस

7- सिर्फ स्वयं में विश्वास रखो. भले ही आप यह दिखावा न करें कि आप ऐसा करते हैं और कुछ प्वाइंट पर, आप ऐसा करेंगे.

-वीनस विलियम्स

8- एक एथलीट अपनी जेब में पैसे लेकर नहीं दौड़ सकता. उसे अपने दिल में आशा और दिमाग में सपने लेकर दौड़ना चाहिए.

-एमिल ज़ातोपेक

9- असफलता से मत डरो, सफल होने का यही तरीका है.

-लेब्रोन जेम्स

10- मुझे हमेशा लगता था कि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी शारीरिक क्षमता नहीं थी, यह मेरी मानसिक क्षमता थी.

-ब्रूस जेनर

राष्ट्रीय खेल दिवस को हर साल एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है. इस साल इसकी थीम है- ‘शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल’. यह विषय उस क्रांतिकारी प्रभाव को रेखांकित करता है जो खेलों ने सामाजिक सीमाओं को पार करने, टीम वर्क का परिचय देने और लोगों को उनके मतभेदों के बावजूद एकजुट करने में किया है.

यह उन समुदायों को बढ़ावा देता है जो खेलों का उपयोग शांति, समावेशिता और एक-दूसरे को समझने के साधन के रूप में कर सकते हैं, जिससे सहयोग और एकता की संभावनाओं को बल मिलता है. यह दिवस हमारे दैनिक जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर जोर देता है. इसके साथ ही यह हमें चरित्र निर्माण, फिटनेस में सुधार और एकता को बढ़ावा देने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका का संदेश देता है.