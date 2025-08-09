Narali Purnima Wishes in Marathi: नारली पूर्णिमा पर ये मराठी WhatsApp Messages और Facebook Greetings भेजकर दें बधाई!

Narali Purnima 2025 (Photo: File Image)

Narali Purnima Wishes in Marathi: नारली पूर्णिमा एक पवित्र त्योहार है जिसे तटीय समुदाय, विशेष रूप से महाराष्ट्र में गहरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाते हैं. साल 2025 में नारली पूर्णिमा 9 अगस्त को मनाई जाएगी. नारली शब्द मराठी शब्द नारल से आया है, जिसका अर्थ नारियल होता है, और "पूर्णिमा" पूर्णिमा के दिन को दर्शाता है. यह त्योहार मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है और मुंबई और आसपास के क्षेत्रों सहित कोंकण तट पर रहने वाले मछुआरा समुदायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. द्रिक पंचांग के अनुसार यह त्यौहार शनिवार, 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा. नारली पूर्णिमा समुद्र के हिंदू देवता भगवान वरुण को समर्पित है, जिनकी पूजा मछुआरों की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, क्योंकि वे कठिन मानसून के बाद अपना काम फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे होते हैं. कृतज्ञता के प्रतीक और शांत जल की प्रार्थना के रूप में समुद्र में नारियल चढ़ाए जाते हैं. यह भी पढ़ें: Nariyal Purnima 2025 Wishes: नारियल पूर्णिमा के दिन अपने इष्ट-मित्रों को ये शुभकामनाएं भेजकर पर्व का आनंद उठाएं!

भक्त अक्सर मंदिरों में जाते हैं, पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं और नारली भात जैसी विशेष नारियल-आधारित मिठाइयां बनाते हैं. एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं अधिक, नारली पूर्णिमा प्रकृति की लय, समुद्र की आत्मा और आजीविका के लिए समुदाय की जल पर निर्भरता का उत्सव है. यह आस्था, संस्कृति और तटीय परंपरा का एक सुंदर संगम है. इस दिन कोली समाज के लोग एक दूसरे को विशेज भेजकर शुभकामनाएं देते हैं. आप भी नीचे दिए गए शुभकामनाएं अपने प्रियजनों को भेजकर भेजकर बधाई दे सकते हैं.

1. नारळी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Narali Purnima 2025 (Photo: File Image)

2. कोकणचा राजा, सागराचा देव,

नारळी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Narali Purnima 2025 (Photo: File Image)

3. नारळी पौर्णिमेच्या या शुभदिनी,

समुद्राला नारळ अर्पण करून मासेमारीला सुरुवात करूया.

सर्वांना नारळी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

Narali Purnima 2025 (Photo: File Image)

4. नारळी पौर्णिमा तुमच्या आयुष्यात सुख,

समृद्धी आणि शांती घेऊन येवो. हार्दिक शुभेच्छा!

Narali Purnima 2025 (Photo: File Image)

5. श्रावणातील पौर्णिमेच्या शुभमुहूर्तावर, नारळी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

Narali Purnima 2025 (Photo: File Image)

इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान समुद्र में नारियल अर्पित करना है. इस दिन, भक्त, विशेषकर मछुआरे, पारंपरिक पोशाक पहनकर समुद्र तट पर या किसी जलाशय के पास पूजा करते हैं. भगवान वरुण (समुद्र के देवता) से सुरक्षा और आशीर्वाद की प्रार्थना करने के बाद, वे धीरे से नारियल को समुद्र में अर्पित करते हैं. नारियल शांति, समृद्धि और कृतज्ञता का प्रतीक है.