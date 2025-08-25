Ganesh Chaturthi 2025 Invitation Card: गणेश चतुर्थी पर्व के लिए इन हिंदी ई-इनविटेशन कार्ड्स को भेजकर अपने प्रियजनों को करें आमंत्रित

गणेश चतुर्थी 2025 (Photo Credits: File Image)

Ganesh Chaturthi 2025 Invitation Card in Hindi: हर साल गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) का त्योहार भक्तों के जीवन में खुशियां और उमंग लेकर आता है. यह पर्व न सिर्फ गणपति बप्पा की पूजा करने का है, बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समद्धि लाने का भी सुअवसर है. गणेश चतुर्थी के लिए भक्त कई दिन पहले से ही अपने घरों की साफ-सफाई और साज-सजावट में जुट जाते हैं. रंग-बिरंगी फूलों और रोशनी से पूजा स्थल को सजाया जाता है. मान्यता है कि घर की साफ-सफाई और साज-सजावट से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और गणपति बप्पा (Ganpati Bappa) की कृपा बनी रहती है. हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और इस साल 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है.

गणेश चतुर्थी पर्व का असली आनंद परिवार और दोस्तों के साथ ही आता है, इसलिए लोग इस उत्सव को मनाने के लिए अपने रिश्तेदारों और करीबियों को न्योता देते हैं. इससे पर्व की खुशियां बढ़ती हैं और एकता का माहौल बनता है. गणेशोत्सव को खास बनाने के लिए आप इन हिंदी ई-इनविटेशन कार्ड्स को भेजकर अपने प्रियजनों को घर पर आमंत्रित कर सकते हैं.

1- हैप्पी गणेश चतुर्थी

हम आपको दि. 27/08/2025 के दिन सह-परिवार अपने निवास स्थान पर गणेश चतुर्थी के उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं. इसके अलावा आप गणपति बप्पा की आरती के लिए हमारे साथ वर्चुअल तरीके से भी जुड़ सकते हैं.

समय: सुबह 08.00 बजे से रात 08.00 बजे तक.

लिंक के लिए यहां क्लिक करें.

2- गणेश चतुर्थी की बधाई

नमस्कार,

हम इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने की योजना बना रहे हैं और जब आप सह-परिवार हमारे निवास स्थान -------------27/08/2025 के शुभ दिन आकर हमारे साथ यह पर्व मनाएंगे तो यह उत्सव सही मायनों में यादगार बन जाएगा. कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करें.

निमंत्रक-

(-------------)

3- हैप्पी गणेश चतुर्थी

प्रिय,

प्रथम पूजनीय गणेश जी की उपस्थिति से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं. हम अपने आवास पर आयोजित गणेश चतुर्थी उत्सव में शामिल होने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं. हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करें.

तारीख- (-------------)

पता- (-------------)

4- शुभ गणेश चतुर्थी

नमस्कार!

मैं आपको अपने निवास स्थान पर 27/08/2025 के दिन गणेश चतुर्थी के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि आपके परिवार के साथ मेरा पूरा परिवार इस पर्व को धूमधाम से मना सके. ढेर सारे प्यार और इस निमंत्रण पत्र के जरिए मैं आपको सह-परिवार इस उत्सव में शामिल होने के लिए न्योता भेज रहा हूं, इसे स्वीकार कर मेरा मान बढ़ाएं.

पता: --------------

समय: ------------

5- गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

प्यारे दोस्त,

मैं------------ आपको गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपने घर आमंत्रित कर रहा हूं. कृपया अपने पूरे परिवार के साथ आएं और हमारे परिवार के साथ मिलकर यह उत्सव मनाएं. आपकी मौजूदगी से हमारा यह पर्व बेहद खास हो जाएगा.

तारीख- (-------------)

पता- (-------------)

भगवान शिव और माता पार्वती के लाड़ले पुत्र गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है. गणेश चतुर्थी के दिन को किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए काफी शुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इससे मेहनत सफल होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की विधि-विधान से पूजा करते हुए उन्हें मोदक, लड्डू और ताजे फलों का भोग अर्पित करना चाहिए. कहा जाता है कि इससे बप्पा प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.