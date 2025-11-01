Chhattisgarh Formation Day 2025 Wishes: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के इन हिंदी WhatsApp Messages, Quotes, GIF Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 2025 (Photo Credits: File Image)

Chhattisgarh Formation Day 2025 Wishes in Hindi: इस साल छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) अपना 25वां स्थापना दिवस (Chhattisgarh Formation Day) मना रहा है. 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया यह राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है. हर साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर राज्यभर में भव्य आयोजन किए जा रहे हैं. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी रायपुर पहुंचकर राज्योत्सव समारोहों में शिकरत करने वाले हैं. छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है. यह राज्य कृषि, ऊर्जा, इस्पात, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में देश की पहचान बन चुका है. बता दें कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना और इस साल यह राज्य 25 साल का हो रहा है.

छत्तीसगढ़ राज्य के नाम के पीछे बताया जाता है कि इस क्षेत्र में 36 किले थे, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ रहा गया. इसके अलावा एक मान्यता यह भी बै कि यह नाम चेदिशगढ़ शब्द से लिया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के इस खास अवसर पर आप इन हिंदी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, कोट्स, जीआईएफ ग्रीटिंग्स के जरिए शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- ‘छत्तीसगढ़ के भाई-बहिनी मन ला जय जोहार।. जम्मो मनखे मन ला छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा-गाड़ा बधाई.

2- छत्तीसगढ़ के संगे-संग, हमर देस बिकास के नवा-नवा कीर्तिमान रचय, एखर बर मोर डाहर ले अब्बड़ शुभकामना.

3- ‘प्राकृतिक सौंदर्य के धनी राज्य छत्तीसगढ़ को स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई. विविध संस्कृतियों की संगम स्थली वाला यह प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़े.’

4- ‘जम्मो मनखे मन ला छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा-गाड़ा बधाई. छत्तीसगढ़ के संगे-संग, हमर देस बिकास के नवा-नवा कीर्तिमान रचय, एखर बर मोर डाहर ले अब्बड़ शुभकामना.

5- ‘छत्तीसगढ़ के रहईया जम्मो दाई-दीदी, भाई-बहिनी अउ संगवारी मन ल छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के गाड़ा-गाड़ा बधाई.’

गौरतलब है कि उपजाऊ धरती और धान की असंख्य किस्मों के कारण छत्तीसगढ़ को ‘धान का कटोरा' कहा जाता है. कृषि यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. रायपुर राज्य का प्रशासनिक, आर्थिक और शैक्षणिक केंद्र है. राज्य का लगभग 44% क्षेत्र वनाच्छादित है. छत्तीसगढ़ जैव विविधता और प्राकृतिक संपदा का भंडार है. भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ की औद्योगिक आत्मा है. यह भारत के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक है और देश के इस्पात उत्पादन में अहम योगदान देता है. कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट राज्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है. लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, टिन, तांबा और मैंगनीज के विशाल भंडार छत्तीसगढ़ को भारत का खनिज-समृद्ध राज्य बनाते हैं.