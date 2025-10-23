Bhau Beej 2025 Wishes In Marathi: भाऊबीज पर इन मराठी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings भेजकर दें शुभकामनाएं

भाऊबीज (Photo: File Image)

Bhau Beej 2025 Wishes In Marathi: दिवाली के दो दिन बाद भाई दूज (Bhai Dooj) मनाया जाता है. महाराष्ट्र में इसे भाऊबीज (Bhau Beej) कहते हैं. भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है. यह पर्व भाई-बहन के मधुर और अटूट रिश्ते के सम्मान में मनाया जाता है. देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाने वाला यह त्योहार, प्रेम, सम्मान और पारस्परिक सुरक्षा जैसे भावों को उजागर करता है. यह वह दिन है जब भाई-बहन, चाहे साल भर कितने भी दूर क्यों न हो इस दिन एक दूसरे से मिलने के लिए समय जरुर निकालते हैं. इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जा रहा है. भाई दूज हिंदू माह कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई-बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक है. यह भी पढ़ें: Bhai Dooj 2025 Messages: भाई दूज पर ये WhatsApp Stickers, Facebook Status और HD Wallpapers भेजकर दें बधाई

मान्यता है कि दिवाली के दिन राक्षस नरकासुर का वध करने के बाद, भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे. सुभद्रा ने उनके माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया था, जिससे भाई दूज उत्सव की शुरुआत हुई. एक अन्य पौराणिक कथा, मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमुना से जुड़ी हुई है. पौराणिक कथा के अनुसार, यमुना ने इस दिन यम को अपने घर आमंत्रित किया था, और बदले में यम ने उन्हें एक वरदान दिया था जिसके अनुसार यह दिन भाइयों के लिए अपनी बहनों से मिलने का समय बन गया, जहां बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं. इस दिन बहनें अपने भाइयों को ग्रीटिंग्स भेजकर शुभकामनाएं देती हैं, आप नीचे दिए गए WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings भेजकर भाऊबीज की बधाई दे सकते हैं.

1- दिवाळीच्या पणतीला साथ असते प्रकाशाची

आणि भाऊबीजेला मला आस असते तुझ्या भेटीची.

भाऊबीजनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा

2-दिवाळीचे हे दिवे लखलखते

उजळून टाकू दे बंध प्रेमाचे

चिरंतर राहो आपले नाते बहीण भावाचे

भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

3- बहिणीची असते भावावर अतूट माया,

मिळो त्याला नेहमी अशीच प्रेमाची छाया,

भावाची असते बहिणीला साथ,

मदतीला देतो नेहमीच हात

सण पवित्र नात्याचा

भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

4- पवित्र नाते

बहिण भावाचे,

लखलखते राहू दे,

दीप जिव्हाळ्याचे..!!

भाऊबीजनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा

5- आली आज भाऊबीज

ओवाळते भाऊराया

राहू दे रे नात्यामध्ये

स्नेह, आपुलकी माया

भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा..!

इस दिन बहनें अपने भाइयों का तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं. इसके बदले भाई अपने बहनों की रक्षा का वचन देते हैं और अपनी बहन को उपहार देते हैं.