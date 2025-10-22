Bhai Dooj 2025 Messages: भाई दूज पर ये WhatsApp Stickers, Facebook Status और HD Wallpapers भेजकर दें बधाई

हैप्पी भाई दूज (Photo: File Image)

Bhai Dooj 2025 Messages: भाई दूज (Bhai Dooj), जिसे देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रातृ द्वितीया (Bhratri Dwitiya), भाई फोंटा और भाऊबीज (Bhaubeej 2025) जैसे नामों से जाना जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. भाई दूज पर्व की जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई हैं. सबसे प्रसिद्ध कथा यमराज मृत्यु के देवता और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है. मान्यता है कि यमुना ने द्वितीया के दिन अपने भाई यमराज को अपने घर आमंत्रित किया था।. उन्होंने प्रेमपूर्वक उनका स्वागत किया, उनके माथे पर तिलक लगाया और स्वादिष्ट व्यंजन परोसे. इस आत्मीय सत्कार से अभिभूत होकर यमराज ने यमुना को वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा, उसे दीर्घायु, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा. इसी कारण इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है, और यह आज भी पूरे श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है. इसी कारण इस अनुष्ठान को यम द्वितीया भी कहा जाता है और इसे आज भी अपार श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.

इस वर्ष भाई दूज गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 को भारत सहित दुनिया भर में रहने वाले हिंदू समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा. रक्षा बंधन की तरह, यह दिन भी भाई-बहन के अटूट बंधन को मनाने का अवसर होता है, जहां बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती है, और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, यम द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर की रात 8:16 बजे आरंभ होकर 23 अक्टूबर को रात 10:46 बजे समाप्त होगी. तिलक अथवा टीका समारोह के लिए सबसे शुभ समय अपराह्न मुहूर्त में आता है, जो 23 अक्टूबर को दोपहर 1:13 बजे से 3:28 बजे तक रहेगा.

1- लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा संसार,

सूरज की किरणें, खुशियों की बहार,

चांद की चांदनी, अपनों का प्यार,

बधाई हो आपको भैया दूज का त्योहार.

हैप्पी भाई दूज

2- भाई दूज का आया है शुभ त्योहार,

बहनों की दुआएं भाइयों के लिए हजार,

भाई-बहन का यह अनमोल रिश्ता है अटूट,

बना रहे यह बंधन हमेशा मजबूत.

हैप्पी भाई दूज

3- कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे,

खुशियां तुम्हारे चारों ओर घूमे,,

पर भगवान से इतनी प्रार्थना करने के लिए,

तुम मुझे कुछ तो कमीशन दो...

हैप्पी भाई दूज

4- हे ईश्वर बहुत प्यारा है मेरा भाई,

मेरी मां का दुलारा है मेरा भाई,

न देना उसे कोई कष्ट भगवन,

जहां भी हो खुशी से बीते उसका जीवन.

हैप्पी भाई दूज

5- भाई दूज दिन है,

भाई-बहन के प्यार का,

मिठाई की मिठास का,

और ढेरों उपहार का.

हैप्पी भाई दूज

इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी आरती उतारती हैं और उन्हें मिठाइयां या उपहार भेंट करती हैं. इसके बदले में भाई अपनी बहनों की सुरक्षा का वचन देते हैं और स्नेह के प्रतीकस्वरूप उन्हें उपहार या धनराशि प्रदान करते हैं. इस अवसर पर परिवारों में पूरी, सब्ज़ी, खीर और विविध पारंपरिक मिठाइयां जैसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जो उत्सव के आनंद को और भी बढ़ा देते हैं. कई क्षेत्रों में छोटे भाई-बहन अपने से बड़े सदस्यों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे सम्मान और संस्कार का प्रतीक माना जाता है.