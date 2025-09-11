Dead Relatives in Dreams: श्राद्ध पखवारे में सपने में दिखें दिवंगत परिजन, तो इसके क्या संकेत हो सकते हैं? जानें कुछ सुझाव!

गणपति विसर्जन के अगले ही दिन से श्राद्ध पखवाड़े की शुरुआत हो जाती है. हर दिन तिथि अनुसार पितरों को श्राद्ध एवं तर्पण की प्रक्रिया चलती है. ऐसे में पितरों का सपने में दिखना बहुत महत्वपूर्ण सांकेतिक अनुभव माना जाता है. भारतीय परंपरा और ज्योतिषियों के अनुसार इस तरह के सपनों के तमाम संकेत हो सकते हैं, जो आपकी और आपके पूर्वजों की आत्मा के बीच एक आध्यात्मिक संकेत भी हो सकता है. अगर पितृ पक्ष के दिनों में आपको भी ऐसे कुछ सपने आ रहे हैं तो आइये जानते हैं कि स्वप्न शास्त्री ऐसे सपनों के बारे में क्या तर्क देते हैं.

पितरों की तृप्ति या अतृप्ति का संकेत

सपने में दिवंगतों का दिखना, इस बात पर निर्भर करता है कि वे संतुष्ट, शांत और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, क्या? अगर हां तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वे श्राद्ध और तर्पण से प्रसन्न हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर दिवंगत उदास, क्रोधित या भूखे-प्यासे नजर आएं, तो यह संकेत हो सकता है कि अभी वे तृप्त नहीं हुए हैं और आपसे श्राद्ध कर्म की अपेक्षा कर रहे हैं. यह भी पढ़ें : Skanda Sashti 2025: षष्ठी पर पाएं मनचाहा वरदान, इन आसान विधि से करें भगवान कार्तिकेय की पूजा

किसी आधे-अधूरे कार्य या पितृ-ऋण की याद दिलाना

स्वप्न शास्त्रियों के अनुसार दिवंगत आत्माएं सपने में आकर किसी अधूरे कार्य या पारिवारिक दायित्व की याद दिलाती हैं. जैसे जमीन-जायदाद, वाद-विवाद, या किसी से किया गया आधा-अधूरा कार्य या वादा इत्यादि.

संकेत या चेतावनी देना

यदि सपने में दिवंगत कुछ विशेष कहें या किसी तरह का संकेत कर रहे हैं, उदाहरण स्वरूप आने वाले किसी संकट, बीमारी, या निर्णय के बारे में, तो इस सपने को एक चेतावनी या मार्गदर्शन के रूप में लिया जा सकता है.

पितृ दोष का संकेत

सपने में पितरों का परेशान अवस्था में बार-बार आना, यह दर्शाता है कि कुंडली में पितृ दोष हो सकता है, जिसे श्राद्ध, तर्पण और विशेष पूजा-पाठ से शांत किया जा सकता है.

सुझाव

* पितृ पक्ष में विधि-विधान से करें श्राद्ध कर्म करें, यदि संभव हो तो ब्राह्मण भोज, तर्पण, पिंडदान जैसे कर्म अच्छी तरह करें.

* श्राद्ध एवं पिण्डदान के साथ-साथ उचित अन्न, वस्त्र, जल, और गौ-दान आदि भी लाभकारी हो सकते हैं.

* पितृ स्तुति या मंत्र जाप करें

ॐ पितृभ्यः स्वधा नमः

ॐ नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र

विशेषः यदि सपने में बार-बार पितर आ रहे हैं या कोई सपना आपको बेचैन कर रहा हो, तो किसी पंडित या ज्ञानी व्यक्ति से सुझाव लें.

पितृ पक्ष के दौरान सपने में दिवंगत परिजनों का आना एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश हो सकता है. इसे गंभीरता से लें. यह समय है, उन्हें स्मरण करने, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने और अपनी जिम्मेदारी निभाने का.