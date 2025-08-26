'International Dog Day' बॉलीवुड का पावरफुल बॉन्ड! जानें बॉलीवुड स्टार्स के स्टार्स कुत्तों के बारे में हैरान कर देनेवाली जानकारियां!

International Dog Day: आज दुनिया भर में इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जा रहा है! यानी हमारे चार पैरों वाले साथी, जो हमारे हर सुख दुख का हिस्सा होते हैं. अगर बात करें हमारे बॉलीवुड के स्टार्स की सबसे प्यारी वस्तु क्या हो सकती है, तो जवाब यही होगा उनका प्यारा पेट (पालतू कुत्ते), जिसका उन्होंने बड़े प्यारे-प्यारे नाम रख रखे हैं. इन पर वे प्रतिदिन हजारों रूपये खर्च करते हैं. विश्व डॉग दिवस के अवसर पर वे अपने प्यारे पेट्स के साथ बड़ा जश्न मनाते हैं.

आइये जानते हैं हमारे फिल्म स्टार्स के अनमोल पालतू कुत्तों के बारे में कुछ रोचक जानकारियां.ये भी पढ़े:Assistance Dog Day 2024: कब और क्यों मनाया जाता है सहायक श्वान दिवस? जानें इसका आशय, इतिहास एवं सहायक श्वान के रोचक तथ्य!

प्रियंका चोपड़ा के प्रिय ‘डायना’ और ‘पांडा’

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एक डॉटिंग डॉग मॉम हैं. उनके पालतू डॉग्स ‘डायना’ और ‘पांडा’ अक्सर उनके सोशल मीडिया पर दिखते हैं. इनके अपने अकाउंट्स भी हैं! प्रियंका का अपने फर बेबीज़ के लिए प्यार हर तस्वीर और पोस्ट में झलकता है.

जाह्नवी कपूरः जाह्नवी कपूर सच्ची एनिमल लवर हैं. हाल ही में उन्होंने स्ट्रे डॉग्स के समर्थन में आवाज़ उठाई थी, जब कोर्ट ने कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश दिया था. जान्हवी के मार्मिक शब्द, ‘वे इस ठंडे और बेरहम शहर में गर्माहट हैं.’ लोगों के दिलों को छू गए. उनके प्यारे कुत्तों का नाम सैतामा और भाईतामा है. सैतामा को कभी-कभी ‘माही’ के नाम से भी पुकारती हैं जाह्नवी.

अमिताभ बच्चन: अमिताभ बच्चन को अपने पालतू कुत्तों से बहुत प्यार है, उन्होंने उनका नाम शनौक रखा है, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं. उसके रखरखाव पर वे व्यक्तिगत रूप से नजर रखते हैंउन्हें कुत्तों से बेहद लगाव है और उनके पास शनौक नाम का एक ग्रेट डेन कुत्ता है।

कार्तिक आर्यन: कार्तिक आर्यन का ‘कतोरी’ इंटरनेट का फेवरेट सेलिब्रिटी डॉग है! कार्तिक और कतोरी की जोड़ी सोशल मीडिया पर छाई रहती है, चाहे आलसी सुबहें हों या मज़ेदार प्रमोशन्स, ‘कतोरी’ हमेशा कार्तिक के साथ नजर आती है और सबका दिल जीत लेती है.

ईशा गुप्ता: ईशा गुप्ता हमेशा अपने पालतू कुत्ते को बहुत प्यार करती हैं. अपने दिवंगत पेट ‘नवाब’ से लेकर मौजूदा फर बेबी ‘पिहू’ तक, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्यारे पलों से भरी रहती है. वे अक्सर स्ट्रे डॉग्स को अपनाने और उनकी देखभाल के लिए भी आवाज उठाती हैं.

वरुण धवनः वरुण धवन और उनके डॉग ‘जॉय’ की दोस्ती बेहद प्यारी है. वरुण के लिए जॉय सिर्फ एक पालतू पेट नहीं, बल्कि उनके परिवार का हिस्सा है.

पुलकित सम्राटः पुलकित सम्राट और उनका स्टाइलिश पालतू ‘ड्रोगो’ बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में एक हैं. पुलकित के सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी मस्ती भरी तस्वीरें और दिल छू लेने वाले पल देखने को मिलते हैं.

कृति खरबंदा: कृति खरबंदा भी डॉग लवर हैं। खासकर पुलकित सम्राट के हस्की ड्रोगो के लिए उनका प्यार सोशल मीडिया पर साफ झलकता है। वे ड्रोगो की बर्थडे सेलिब्रेशन, स्पेशल केक बेक करना और उनकी प्यारी तस्वीरें साझा करना कभी नहीं भूलतीं। इस इंटरनेशनल डॉग डे पर हम सिर्फ हिलती हुई पूंछों का ही नहीं, बल्कि उस बेशर्त प्यार और दोस्ती का जश्न मना रहे हैं जो हमारे प्यारे डॉगीज़ हमें देते हैं. उनकी शरारतों से लेकर उनकी मासूम गले लगने तक, वे हमें सिखाते हैं कि असली खुशी सबसे प्यारे और सच्चे रिश्तों में छिपी होती है।

मिथुन चक्रवर्तीः मिथुन चक्रवर्ती को कुत्तों से कितना प्यार है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि उनके पास 116 से अधिक कुत्ते हैं, जिनके लिए उन्होंने मुंबई के पास मड आइलैंड में 1.5 एकड़ का एक फार्महाउस बनाया है. उन्होंने अपनी 45 करोड़ रुपये की संपत्ति भी इन कुत्तों के नाम की है.