Zubeen Garg की पत्नी ने बताया क्यों साथ सिंगापुर गए थे कजिन संदीपन, हादसे के समय मौके पर थे मौजूद

असम के मशहूर गायक Zubeen Garg की मौत के बाद मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है. गायक के कजिन संदीपन गर्ग (Sandipan Garg) को असम CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने गिरफ्तार कर लिया है. अब जुबीन की पत्नी गरीमा गर्ग (Garima Garg) ने एक बड़ा खुलासा किया है कि संदीपन उनके साथ सिंगापुर क्यों गए थे. जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग ने कहा, “जब संदीपन ने जुबीन के साथ जाने की इच्छा जताई तो वह बहुत खुश हुआ. वह पहले कभी विदेश नहीं गया था, इसलिए इस बार साथ जाना चाहता था और जुबीन ने खुशी-खुशी उसे साथ ले लिया.”

गरिमा ने आगे बताया कि उन्हें पता था कि संदीपन को पूछताछ के लिए बुलाया गया और बाद में गिरफ्तार किया गया है. “शायद उनके बयानों में कुछ सुराग मिले हों. जांच जारी है और अपना रास्ता खुद ले रही है. इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती,” उन्होंने कहा.

संदीपन को किया गया सस्पेंड

संदीपन गर्ग असम पुलिस सेवा (APS) में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर थे. वह जुबीन गर्ग की मौत के समय साथ थे. गिरफ्तारी के बाद असम सरकार ने संदीपन को तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित कर दिया. SIT ने उसे सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाला पांचवां व्यक्ति है. असम CID के विशेष DGP एमपी गुप्ता ने बताया, “आज पूछताछ के बाद संदीपन को गिरफ्तार किया गया है. जांच चल रही है, इसलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता.”

जुबीन और संदीपन का रिश्ता

गरिमा गर्ग ने जुबीन और संदीपन के रिश्ते के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, “संदीपन जुबीन का फर्स्ट कजिन था और जुबीन हमेशा उस पर गर्व करता था. वह पहले मॉडलिंग और एक्टिंग करता था और बाद में असम पुलिस सर्विस में शामिल हुआ.” गरीमा गर्ग ने बताया, “जुबीन अक्सर दोस्तों और परिवार के सामने संदीपन की तारीफ करता था, ‘वह परिवार में सबसे लंबा और सबसे हैंडसम है.’ उसने 3-4 बार हमारे साथ मॉडलिंग प्रोजेक्ट भी किए थे.”

सिंगापुर में हादसे के वक्त संदीपन था साथ

गौरतलब है कि 52 वर्षीय जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में स्विमिंग के दौरान हादसे में निधन हो गया था. उस वक्त संदीपन उनके साथ ही मौजूद था. इस घटना के बाद से जांच जारी है और SIT हर एंगल से केस की पड़ताल कर रही है.