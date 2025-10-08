Zubeen Garg Case: CM हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी ने MLA अखिल गोगोई के खिलाफ किया केस

Zubeen Garg | PTI

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी, उद्यमी रिनिकी भुइयां सरमा (Riniki Bhuyan Sharma) ने विधायक अखिल गोगोई (Akhil Gogoi) और अन्य के खिलाफ आपराधिक मानहानि (क्रिमिनल डिफेमेशन) का मामला दर्ज कराया है. आरोप है कि गोगोई ने उनके और उनकी कंपनी, Golden Threads of Assam के खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान दिए. गोगोई ने रिनिकी सरमा और उनकी कंपनी पर सिंगापुर में आयोजित एक उत्सव में भाग लेने का आरोप लगाया था, जहां प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग की मौत हुई थी.

अखिल गोगोई ने क्या कहा था?

अखिल गोगोई ने सिंगापुर के नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में जुबीन गर्ग की मौत के संदर्भ में जांच की मांग की थी और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी ने इस उत्सव में हिस्सा लिया. इसके बाद रिनिकी सरमा ने गोगोई और अन्य पर कानूनी कार्रवाई की.

अखिल गोगोई पर CM की पत्नी ने किया केस

मामले में शामिल अन्य नाम

मानहानि की शिकायत में Pratibimba Live के डायरेक्टर तौफीकुद्दिन अहमद का भी नाम शामिल है. इसके अलावा, रिनिकी सरमा ने अपने वकील को निर्देश दिए हैं कि AJP नेता लुरिन ज्योति गोगोई और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने के लिए भी कार्रवाई की जाए. मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में निर्धारित की गई है.

फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रस्ताव

रिनिकी सरमा ने फेसबुक पोस्ट में अपने संगठन PEEPL के माध्यम से अखिल गोगोई को सिंगापुर भेजने और जांच करने का प्रस्ताव भी रखा है, ताकि वह जुबीन गर्ग की मौत से संबंधित अपने आरोपों के प्रमाण जुटा सकें.

जुबीन गर्ग की मौत

गायक जुबीन गर्ग 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में एक स्विमिंग पूल में दुर्घटना के दौरान मृत पाए गए. इस मामले में असम पुलिस ने 10 सदस्यीय SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) का गठन किया. अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है:

संदीपान गर्ग- जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस अधिकारी, जिन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया.

जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस अधिकारी, जिन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया. सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंता- North East India Festival के आयोजक और जुबीन के मैनेजर.

North East India Festival के आयोजक और जुबीन के मैनेजर. शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंता- जुबीन के साथ मौजूद अन्य कलाकार.

पुलिस ने इस मामले में हत्या का आरोप आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत के तहत एफआईआर दर्ज की है. SIT लगातार साक्ष्य जुटा रही है और सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है.