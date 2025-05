UP: बलिया में अस्पताल के बाहर महिला ने बच्चे को दिया जन्म, वायरल वीडियो के बाद चार कर्मचारी ट्रांसफर; VIDEO

Ballia News: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सोनबरसा स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) में एक महिला द्वारा अस्पताल के बाहर फर्श पर बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. घटना शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे की है, जब महिला को उसके ससुर अस्पताल लेकर पहुंचे थे. लेकिन वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं था. मजबूरी में महिला ने खुले आसमान के नीचे, अस्पताल के गेट के पास फर्श पर ही बच्चे को जन्म दिया. महिला के ससुर ने बताया कि एंबुलेंस ड्राइवर उन्हें अस्पताल के गेट पर छोड़कर चला गया. काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं आया.

इसी बीच महिला को प्रसव पीड़ा तेज हुई और वहीं जमीन पर बच्चे का जन्म हो गया. इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढें: बलिया में सड़क हादसे में बैंककर्मी की मौत

The condition of healthcare in Uttar Pradesh - Pregnant woman delivers on the floor of govt hospital

In absence of proper medical aid & healthcare staff, a pregnant woman was forced to deliver on the floor of a govt -run community health centre in Sonbarsa area of UP's Ballia.… pic.twitter.com/UxLQxkfqJ1

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) May 26, 2025