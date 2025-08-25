Kanpur: चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में बुजुर्ग महिला नीचे गिरी, ट्रेन को रुकवाकर निकाला गया बाहर, कानपुर रेलवे स्टेशन का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@vedant_livee)

कानपुर, उत्तर प्रदेश: चलती ट्रेन (Moving Train) में चढ़ने के दौरान अक्सर सामने आते है. कभी कभी जल्दबाजी में यात्रियों की जान भी चली जाती है तो कई बार लोगों की सतर्कता की वजह से जान बच भी जाती है. ऐसा ही एक दिल दहलानेवाला हादसा कानपुर रेलवे स्टेशन (Kanpur Railway Station) पर सामने आया है. जिसमें ट्रेन में चढ़ते समय एक बुजुर्ग महिला (Elderly Woman) सीधे प्लेटफॉर्म (Platform) और ट्रेन के गैप में जा गिरी. इस दौरान आरपीएफ (RPF) जवान ने तुरंत हरकत की और लोगों ने शोर मचाना शुरू किया. जिसके बाद ट्रेन को रोका गया और इसके बाद आरपीएफ जवान और लोग नीचे पहुंचे और महिला को सही सलामत बाहर निकाला. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @vedant_livee नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

ट्रेन के नीचे गिरी महिला

सावधानी हटी दुर्घटना घटी!!! कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बीती रात चलती हुई ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में एक महिला फिसलकर ट्रैक पर पहुंच गई। #Kanpur गलिमत रही की महिला ट्रेन के पाहियों के निचे नहीं आई हालांकि ट्रेन रुकवाकर महिला को सुरक्षित निकला गया pic.twitter.com/GET2WOicxA — Vedant Sharma ( son of uttar pradesh ) (@vedant_livee) August 24, 2025

कैसे हुई पूरी घटना?

जानकारी के मुताबिक़ 61 साल की महिला महिमा अपने पति राजवीर सिंह गंगवार के साथ कानपुर रेलवे स्टेशन (Kanpur Railway Station) से भोपाल (Bhopal) जा रही थी. इस दौरान वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर गरीब रथ एक्सप्रेस (Garib Rath Express) का इंतजार कर रही थी. जब ट्रेन आई तो तो इसमें घुसने के लिए काफी भीड़ थी. इसके बाद ट्रेन चलने लगी तो महिला ट्रेन से फिसलकर नीचे गैप में गिर गई. इस दौरान महिला को उनके पति ने बचाने के कोशिश की, लेकिन वे नहीं कर पाएं. महिला काफी देर तक नीचे प्लेटफॉर्म के पास चिपककर बैठी रही.इसके बाद लोगों के शोर से ट्रेन को रोक दिया गया. आरपीएफ के दरोगा सीपी सिंह ने तुरंत नीचे उतरकर महिला को बाहर निकाला. जिसके कारण महिला की जान बच गई.

आरपीएफ की सतर्कता ने फिर बचाई यात्री की जान

बता दें की कई बार रेलवे स्टेशनों (Railway Stations) पर चढ़ने की जल्दबाजी में लोगों के साथ हादसे हो जाते है. आरपीएफ के जवानों ने कई बार लोगों को मौत के मुंह से बचाया है. इस घटना के बाद लोगों ने भी आरपीएफ की तारीफें की और उन्हें धन्यवाद दिया.