Bilaspur: फटाखे फोड़ रहे युवाओं की लापरवाही, जलता हुआ रॉकेट स्कूटी पर जा गिरा, गाड़ी जलकर हुई राख, बिलासपुर का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Asian_newsBH)

बिलासपुर, छत्तीसगढ़: दिवाली (Diwali) में लोगों ने जमकर पटाखें फोड़े और इस दौरान कई शहरों से पटाखों के कारण आग लगने की घटनाएं भी सामने आई है. ऐसी ही एक घटना छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर (Bilaspur) से सामने आई है.जहां पर युवकों की लापरवाही के कारण एक स्कूटी जलकर राख हो गई. दरअसल कुछ युवक पटाखें फोड़ रहे थे और इस दौरान युवकों ने रॉकेट जलाया और रॉकेट सीधे जाकर स्कूटी पर गिरा और देखते ही देखते स्कूटी में आग लग गई. स्कूटी को आग लगते है मौके पर अफरा तफरी मच गई. ये घटना बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के रिवर व्यू इलाके की है.

इसकी जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी में लगी बुझाई. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Asian_newsBH नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Delhi Fire Breaks: दीपावली पर गाजियाबाद में लगी 48 जगहों पर आग, फायर सर्विस की तत्परता से टली बड़ी अनहोनी

स्कूटी में लगी आग

रॉकेट गिरते ही स्कूटी में लगी आग

रॉकेट गिरते ही स्कूटी में आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा वाहन जलकर राख हो गया. अचानक लगी आग से आसपास अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरी स्कूटी राख में बदल गई.घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था.

वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें की दिवाली में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई है. लोगों को चाहिए की वे सावधानी के साथ त्यौहार मनाएं.