Mandsour: मन्नत पूरी होने पर गधों को दी गई गुलाब जामुन की पार्टी, मध्य प्रदेश के मंदसौर का VIDEO आया सामने

मंदसौर, मध्य प्रदेश: देश के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बारिश हो रही. लेकिन कई जगहों पर कुछ महीने पहले तक बारिश नहीं हुई थी. जिसके कारण मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कई जगहों पर मन्नत मांगी गई थी. अब जब मन्नत पूरी हो गई तो लोगों ने इसका पालन किया. मध्य प्रदेश के मंदसौर (Mandsaur) में भी लोगों ने बारिश के लिए मन्नत मांगी थी. जिसके कारण जमकर बारिश हुई.अब जब लोगों की इच्छा पूरी हुई और उनकी मन्नत पूरी हो गई तो उन्होंने गधों (Donkeys) को गुलाब जामुन (Gulab Jamun) खिलाए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है.
लोग इस वीडियो को देखकर काफी हैरान है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
गधों को खिलाए गुलाब जामुन
मध्य प्रदेश | अजब-गजब MP!, मंदसोर में बारिश के लिए गधों को करवाई गई गुलाब जामुन की पार्टी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल #MadhyaPradesh #Mandsour #MPNews #viralvideo pic.twitter.com/Bq9Dhr72uy
— Vistaar News (@VistaarNews) September 1, 2025
मंदसौर जिले में अनोखी मन्नत
इस घटना के बाद पूरे शहर भर में इसकी चर्चा हो रही है. बताया जा रहा है की कुछ दिन फले आसपास के लोग पानी की समस्या से परेशान थे. जिसके कारण उन्होंने मन्नत मांगी और अब जब जमकर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में बारिश हो रही है तो इन्होने अपनी मन्नत को पूरा किया और गधों को पकड़कर गुलाब जामुन खिलाए.
पिछले दिनों भी ऐसा ही वीडियो आया था सामने
पिछले दिनों मध्य प्रदेश के ही धार जिले (Dhar District) के खिलेड़ी गांव में एक जिंदा युवक की शव यात्रा निकाली गई थी और उसे गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे गांव में घुमाया था. ये टोटका भी बारिश के लिए ही किया गया था. अब गधे को दी गई इस पार्टी को लेकर लोग काफी मजे ले रहे है.