West Bengal Assembly Elections 2026: मुर्शिदाबाद के नौदा में क्रूड बम धमाका, मतदान के दौरान कई लोग घायल, इलाके में भारी तनाव (Watch Video)
मुर्शिदाबाद के नौदा में देसी बम धमाका, कई लोग घायल (Photo Credits: PTI)

मुर्शिदाबाद: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (West Bengal Legislative Assembly Elections 2026) के पहले चरण के मतदान (First Phase of Voting) के दौरान आज, 23 अप्रैल को मुर्शिदाबाद जिले (Murshidabad District) के नौदा विधानसभा क्षेत्र (Nowda Assembly Constituency) में भीषण हिंसा देखने को मिली. नौदा में एक भीड़भाड़ वाले इलाके के पास अज्ञात उपद्रवियों ने क्रूड बम (Crude Bomb) फेंका, जिससे हुए धमाके में कई लोग घायल हो गए हैं. विस्फोट के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई और मतदान (Voting) के लिए कतार में खड़े मतदाताओं (Voters) के बीच भारी दहशत फैल गई. यह भी पढ़ें: Assembly Elections 2026: तमिलनाडु की सभी सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए मतदान शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, घायलों का उपचार जारी

विस्फोट की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है.

मुर्शिदाबाद के नौदा में देसी बम धमाका, कई लोग घायल

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू

इस घटना के बाद राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ गया है. चुनावी हिंसा को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं. तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने इस हमले के पीछे विपक्षी साजिश का दावा किया है. चुनाव आयोग ने घटना पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. प्रशासन ने संवेदनशील बूथों पर गश्त बढ़ा दी है ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे.

अशांत रहा है मुर्शिदाबाद का चुनावी इतिहास

मुर्शिदाबाद जिला ऐतिहासिक रूप से चुनावी हिंसा के लिए संवेदनशील रहा है. 2026 के विधानसभा चुनावों के पहले चरण में आज जिले की कई महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान हो रहा है.  प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा दावों के बावजूद नौदा में हुए इस बम धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.