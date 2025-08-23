Vice Chancellor Hareram Tripathi Demise: नागपुर के कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उनकी पत्नी का एक्सीडेंट में निधन, गांव जाते हुए मऊ में हुआ हादसा

Credit-(X,@vishwavidalaya)

Vice Chancellor Hareram Tripathi Demise: नागपुर के रामटेक (Ramtek) स्थित कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (Kavikul Guru Kalidas Sanskrit University) के कुलपति हरेराम त्रिपाठी (Vice Chancellor Hareram Tripathi) और उनकी पत्नी (Wife)की इनोवा कार एक भयानक हादसे की शिकार हो गई.बिहार (Bihar)में अपने पैतृक गांव जाते समय, उत्तर प्रदेश के मऊ (Mau)जिले में ये भयानक हादसा हुआ और इस हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई.आज सुबह अपने परिवार से मिलने अपने गांव जाते समय हुए हादसे में उनकी मृत्यु हो गई. हादसा इतना भयानक था कि एयरबैग लगे होने के बावजूद दोनों की जान चली गई.हादसा आज सुबह 6:30 बजे हुआ. हरे राम त्रिपाठी रामटेक से अपने गांव जा रहे थे.

इस घटना के बाद रामटेक की यूनिवर्सिटी और गांव में शोक फैल गया गया है.ये भी पढ़े:MP Road Accident: मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसे; सिंगर समेत म्यूजिशियन ग्रुप के 4 सदस्यों की मौत, 7 घायल

मऊ के पास हुआ भयानक हादसा

बताया जा रहा है की उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में हरेराम त्रिपाठी (Hareram Tripathi)की इनोवा कार सड़क पर एक ट्रेलर से टकरा गई. हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए.एयरबैग (Airbag)होने के बावजूद त्रिपाठी दंपत्ति की मौत हो गई. हादसे के बाद सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू कराया. दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाया गया.हादसे में घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराया गया है.त्रिपाठी दंपत्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया गया है.

कार का टायर पंचर होने से हादसा

हादसे में घायल वैभव ने पुलिस को बताया कि वह, हरेराम त्रिपाठी और उनकी पत्नी के साथ नागपुर से गोपालगंज ( Gopalganj) लौट रहे थे.सुबह उन्होंने हरेराम (Hareram Tripathi)त्रिपाठी से कहा कि उसे बहुत नींद आ रही है. इसके बाद वे खुद गाड़ी चलाने लगे. बशारथपुर के पास टायर पंचर होने की वजह से इनोवा कार एक खड़े ट्रेलर से टकरा गई. इस हादसे में कार चला रहे हरेराम और उनकी पत्नी की मौत हो गई. इस घटना के बाद पुलिस आगे की जांच कर रही है.