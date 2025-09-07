Vande Bharat Sleeper Express: दिवाली से पहले दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस, दिल्ली पटना के बीच में चलेगी ट्रेन, जाने डिटेल्स

(Credit-Wikimedia Commons)

Vande Bharat Sleeper Express: दिवाली (Diwali) से पहले देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस (Vande Bharat Sleeper Express) दिल्ली (Delhi) से पटना के बीच दौड़ेगी. जानकारी के मुताबिक़ दिवाली और छठ पूजा से पहले ये ट्रेन चलेगी. इस ट्रेन को लेकर रेल मंत्री ने इसे सितंबर में शुरू करने की बात कही थी. लेकिन अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. यह प्रीमियम ट्रेन (Premium Train) खासकर रातभर की यात्रा के लिए डिज़ाइन की गई है और दिवाली 2025 से पहले पटरी पर उतरने की संभावना है.

बताया जा रहा है की ये ट्रेन दिल्ली से पटना केवल 11.5 घंटे में पूरा करेगी. जबकि मौजूदा समय में इसी रूट पर 12 से 17 घंटे का समय लगता है. ये भी पढ़े:Vande Bharat Sleeper Train Test: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परीक्षण पूरा, आरडीएसओ और सीआरएस से मंजूरी का इंतजार

वंदे भारत स्लीपर की खासियतें

इस ट्रेन (Train) में कई खूबियां होगी. इसकी अधिकतम गति 180 किमी/घंटा रहेगी. इसका निर्माण आईसीएफ टेक्नोलॉजी से बीईएमएल (BEML) द्वारा किया गया है. इसमें सेफ्टी के लिए

सीसीटीवी कैमरे (CCTV) और आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम भी मौजूद रहेगा. इसके साथ ही एलईडी स्क्रीन और ऑन-बोर्ड अनाउंसमेंट सुविधा भी इसमें मौजूद रहेगी.

सफर जल्द होगा पूरा

यह ट्रेन पटना (Patna) से रात 8 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7.30 बजे दिल्ली पहुंचेगी, जिससे यात्रियों को रात भर की यात्रा करने में सुविधा होगी और समय की बचत होगी.दिल्ली से वापसी की यात्रा भी इसी रात के कार्यक्रम के अनुसार होगी.अनुमान है कि किराया राजधानी एक्सप्रेस (Rajdhani Express) की तुलना में 10-15% अधिक होगा, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कम यात्रा समय और उन्नत सुविधाएं टिकटों की कीमत में अंतर को उचित ठहराती हैं.फ्लाइट की तुलना में, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस उच्च आराम स्तर बनाए रखते हुए, किफायती विकल्प प्रदान करती है.दिल्ली-पटना मार्ग देश के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, विशेषकर त्यौहारों के मौसम में जब लाखों लोग राजधानी और बिहार के बीच यात्रा करते हैं.वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस से भीड़भाड़ कम होने, यात्रियों को तीव्र यात्रा का विकल्प मिलने तथा बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है.