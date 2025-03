Uttrakhand Cops Stuns UP Police: उत्तराखंड पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई! बॉलीवुड स्टाइल में बरेली में मारा छापा, यूपी पुलिस ने जताई नाराजगी (Watch Video)

Uttrakhand Cops Stuns UP Police: उत्तराखंड पुलिस ने सोमवार रात यूपी के बरेली जिले में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी छापेमारी की, जिसने सभी को हैरान कर दिया. जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी समेत अन्य राज्यों से उत्तराखंड में नशा लाया जा रहा है, जिससे युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है. इस इनपुट के बाद उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने एक गुप्त योजना बनाई और पुलिस टीम को विशेष ट्रेनिंग दी.

इसके बाद पुलिस टीम ने पूरी गोपनीयता बरतते हुए रात के अंधेरे में बरेली जिले के अघरास गांव को चारों तरफ से घेर लिया और हर घर की तलाशी ली.

Midnight raid by Uttrakhand cops stuns UP police; 300 Uttrakhand cops storm UP homes in a bollywood style raid. Make just 1 arrest. Leaves UP police fuming.

This midnight raid by Uttarakhand Police is one for the history books. At least 300 police officials led by their SSP… pic.twitter.com/gevF6d5ARm

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) March 12, 2025