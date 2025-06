Tesla Cars: टेस्ला पर केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने दी जानकारी, कहा..केवल शोरूम खोलकर अपनी कारें बेचना चाहती है, उसके अलावा कोई विकास नहीं;VIDEO

Tesla Cars: कुछ महीने पहले ऐसा माना जा रहा था कि टेस्ला भारत में कार का निर्माण करेगी. लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है. केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने पिछले दिनों कहा था कि टेस्ला केवल देश में शोरूम खोलना चाहती है. अब यही बात उन्होंने फिर दोहराई है. उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla भारत में कार निर्माण में रुचि नहीं रखती, बल्कि वह यहां केवल अपने शोरूम खोलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. पिछले दिनों उन्होंने जानकारी दी थी कि टेस्ला को लेकर केंद्र सरकार ने ‘भारत में इलेक्ट्रिक कार निर्माण को बढ़ावा देने की योजना’ के तहत चर्चा की थी, लेकिन कंपनी ने इसमें खास भागीदारी नहीं दिखाई. अब उन्होंने यही बात दोहराई.

उन्होंने कहा की टेस्ला कंपनी केवल शोरूम खोलकर अपनी कारें यहां बेचना चाहती है. इसके आगे की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ये भी पढ़े:Mumbai Tesla Showroom: जुलाई में टेस्ला की भारत में एंट्री! मुंबई में खुल सकता है पहला शोरूम

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने दी जानकारी

#WATCH | Delhi | Union Minister of Heavy Industries and Steel of India, HD Kumaraswamy says, "Tesla is only interested in opening a showroom till now. They want to sell their car in India. There is no further development about Tesla..." pic.twitter.com/hNjneJMaYt

— ANI (@ANI) June 24, 2025