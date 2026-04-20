Udhampur Bus Accident: जम्मू-कश्मीर में दर्दनाक दुर्घटना में 14 की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक और मुआवजे का किया ऐलान

PM मोदी ने उधमपुर बस हादसे पर दुख व्यक्त किया (Photo Credits: IANS)

उधमपुर/नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के उधमपुर जिले (Udhampur) में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए. यह दुर्घटना उस समय हुई जब रामनगर (Ram Nagar) से उधमपुर शहर की ओर आ रही एक सार्वजनिक परिवहन बस कनोट (Kanote) गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को निकालने का काम शुरू किया. अतिरिक्त उपायुक्त (उधमपुर) प्रेम सिंह ने मौतों की पुष्टि करते हुए बताया कि घायलों को इलाज के लिए उधमपुर और रामनगर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. यह भी पढ़ें: Udhampur Bus Accident Video: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 10 की मौत, कई घायल

प्रधानमंत्री ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से पीड़ितों के लिए 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष' (PMNRF) से सहायता राशि की घोषणा की.

पीएम मोदी ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बस दुर्घटना के कारण हुई मौतों की खबर से अत्यंत पीड़ा हुई है. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं." प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि (Ex-gratia) देने की घोषणा की है.

पीएम मोदी ने उधमपुर बस दुर्घटना पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की

Pained to hear about the loss of lives due to a bus accident in Udhampur, Jammu and Kashmir. I extend my heartfelt condolences to those who have lost their near and dear ones. I pray for the speedy recovery of the injured. An ex gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to… — PMO India (@PMOIndia) April 20, 2026

बचाव अभियान और चिकित्सा सहायता

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर बचाव कार्यों की समीक्षा की. डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF और स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है.

दुर्घटना के कारणों की जांच जारी

शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, बस सड़क पर असंतुलित होकर पलट गई थी. अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। वर्तमान में प्रशासन की प्राथमिकता घायलों की जान बचाना और उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) अस्पताल उधमपुर में सर्वोत्तम उपचार प्रदान करना है.