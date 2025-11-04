MP Road Accident: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 20 फीट गहरी खाई में बस गिरने से दो महिलाओं की मौत, कई घायल

Representational Image | ANI

इंदौर, 3 नवंबर : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर जिले में महू (जिसका नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है) के पास यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस (Private Bus) 20 फुट गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. यह हादसा सिमरोल गांव के भेरूघाट के पास हुआ, जो एक पहाड़ी इलाका है और ऐसे हादसों के लिए जाना जाता है. पुलिस और अधिकारियों के मुताबिक, बस में करीब 30 यात्री सवार थे.

चश्मदीदों ने बताया कि बस एक मोड़ पर कंट्रोल खो बैठी और खाई में गिर गई. आस-पास से गुजर रहे लोगों और आसपास के लोगों ने तुरंत मदद की. लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने लगे. इमरजेंसी टीमों के आने से पहले ही कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया. समाचार एजेंसी आईएएनएस से ​​बात करते हुए सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट राकेश परमार ने पुष्टि की कि सिमरोल एक्सीडेंट वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तेजी से चल रहा है. यह भी पढ़ें : VIDEO: बिहार में शराबबंदी है, पूछताछ करने पर पता चला की माफिया घर घर शराब पहुंचा रहे है.. MP के मंत्री ने उठाएं अपनी ही सरकार पर सवाल

उन्होंने कहा कि दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, उनकी पहचान अभी होनी बाकी है. टीमें सभी यात्रियों तक पहुंचने और तुरंत मेडिकल मदद देने के लिए काम कर रही हैं. चोटिल लोगों को महू और इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल जैसे आस-पास के अस्पतालों में ले जाया गया. डॉक्टरों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि कितने मामले गंभीर हैं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि हादसा शायद ओवरस्पीडिंग या मैकेनिकल खराबी के कारण हुई होगा. ड्राइवर से पूछताछ की जा रही हैबस पास के ओंकारेश्वर शहर से आ रही थी और उसमें रोजाना आने-जाने वाले यात्री और स्थानीय लोग भरे हुए थे. अधिकारी ने बताया कि अभी तक सिर्फ दो शव बरामद हुए हैं.