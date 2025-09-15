Train Ticket Booking: यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बदल रहा टिकट बुकिंग का यह नियम

Representational Image | PTI

Train Ticket Booking: भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब 1 अक्टूबर 2025 से, ऑनलाइन रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में सिर्फ आधार-ऑथेंटिकेटेड (Aadhaar-authenticated) यूजर्स ही IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक कर सकेंगे. रेलवे मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी साझा की.

रेलवे के अनुसार, यह कदम टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया गया है. पहले कई बार देखा गया कि टिकट दलाल और कुछ गलत तत्व रिजर्वेशन खुलते ही टिकट बुक कर लेते थे, जिससे आम यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाती थी. रेलवे मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टिकटिंग सिस्टम का लाभ सही यूजर्स तक पहुंचे और इसका दुरुपयोग न हो.”

पहले भी किए गए थे बदलाव

1 जुलाई 2025 से: सिर्फ आधार वेरिफाइड यूजर्स को ही Tatkal टिकट ऑनलाइन बुक करने की अनुमति दी गई थी.

15 जुलाई 2025 से: पीआरएस काउंटर और अधिकृत एजेंटों के लिए OTP-बेस्ड ऑथेंटिकेशन शुरू किया गया.

अधिकृत एजेंटों को पहले से ही रिजर्वेशन खुलने के पहले 10 मिनट तक बुकिंग करने की अनुमति नहीं है.

अन्य माध्यमों पर कोई असर नहीं

यह नियम केवल ऑनलाइन बुकिंग (IRCTC वेबसाइट और ऐप) के लिए लागू होगा. रेलवे स्टेशन के काउंटर (PRS काउंटर) पर पहले जैसे ही टिकट बुक किए जा सकेंगे. रेलवे ने CRIS और IRCTC को अपने सिस्टम अपडेट करने के निर्देश दिए हैं और जोनल रेलवेज़ से इस फैसले का प्रचार-प्रसार करने को कहा है.

टिकट दलालों पर सख्त कार्रवाई

पिछले छह महीनों में रेलवे ने 2.4 करोड़ यूजर अकाउंट्स को ब्लॉक किया और 20 लाख अकाउंट्स को संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया. यह कदम दिखाता है कि रेलवे टिकट दलालों पर नकेल कसने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रहा है.

आधार वेरिफिकेशन से मिलेगा फायदा

फिलहाल, IRCTC के 13 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स में से केवल 1.2 करोड़ यूजर्स ही आधार-ऑथेंटिकेटेड हैं. ऐसे में बाकी यात्रियों को 1 अक्टूबर से पहले आधार वेरिफिकेशन कराना होगा, ताकि वे रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में आसानी से टिकट बुक कर सकें.

रेलवे का यह नया नियम आम यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इससे टिकट दलालों की मनमानी पर रोक लगेगी और असली यात्रियों को पहले मौका मिलेगा. यदि आप भी जल्दी टिकट पाना चाहते हैं, तो अपने IRCTC अकाउंट को जल्द से जल्द आधार से लिंक करें.