Andhra Pradesh Factory Fire: दिवाली से पहले आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में आग से 8 घायल, कई लोगों की मौत की आशंका

Credit-(Pixabay)

Andhra Pradesh Factory Fire: आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसेमा ज़िले के रायवाड़म मंडल स्थित कोमारिपालेम गांव में दिवाली से पहले एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां लक्ष्मी गणपति पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करीब आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका

रायवाड़म पुलिस स्टेशन के अनुसार, इस दर्दनाक घटना में कई लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहत व बचाव कार्य जारी है. फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, और जांच जारी है.

पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जताया शोक

पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि कोनसेमा में हुए इस विस्फोट में कई निर्दोष लोगों की जान गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

सरकार से घायलों की मदद की अपील

जगन मोहन रेड्डी ने राज्य सरकार से अपील की है कि घायलों को तुरंत सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए. उन्होंने यह भी मांग की कि अस्पतालों में भर्ती घायलों के इलाज में किसी तरह की कमी न हो और सभी जरूरी संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाएं।