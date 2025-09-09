Bandra Fair 2025: बांद्रा फेयर को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए नियम, 14 से लेकर 21 सितंबर तक ये सड़कें रहेगी बंद

Credit-(ANI)

Bandra Fair 2025: इस सितंबर मुंबई (Mumbai) के बांद्रा (Bandra) स्थित माउंट मैरी (Mount Mary) में ईसा मसीह की माता, मदर मैरी का जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही है. इस उत्सव के साथ बांद्रा मेले (Bandra Fair) का वार्षिक उत्सव भी मनाया जाता है. जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने यातायात को लेकर कुछ नियम बनाएं है.हर साल बांद्रा के माउंट मैरी चर्च में पूरे भारत से हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते है. यहांपर मशहूर बांद्रा फेयर भी होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव किए है.

ये बदलाव 14 से लेकर 21 सितंबर तक जारी रहेंगे.इसी के साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कुछ सड़कों पर आने जाने की मनाही रहेगी. ये भी पढ़े:Mumbai Traffic Diversion: मुंबई में चल रहे मराठा आंदोलन के चलते ट्रैफिक नियमों में बदलाव, आजाद मैदान और CSMT की ओर जानेवाले रास्ते बंद, जाने डिटेल्स

सड़कें बंद और वन-वे व्यवस्था

माउंट मैरी रोड – सभी वाहनों के लिए बंद। केवल स्थानीय पास धारक और इमरजेंसी वाहनों को अनुमति।

केन रोड – माउंट मैरी रोड से बी.जे. रोड की ओर वन-वे रहेगा। बी.जे. रोड से एंट्री केवल पास धारकों को मिलेगी।

पेरेरा रोड – ईस्ट से वेस्ट वन-वे रहेगा। बी.जे. रोड से एंट्री बंद।

सेंट जॉन बॅप्टिस्टा रोड – सभी वाहनों के लिए बंद। केवल स्थानीय पास धारकों को अनुमति।

चैपल रोड से वेरोनिका रोड – कार्मेल चर्च से दाहिनी ओर मुड़ने की अनुमति नहीं होगी।

इन सड़कों पर रहेगी पार्किंग और रुकने की मनाही

माउंट मैरी रोड,पेरेरा रोड,केन रोडहिल रोड (सेंट पॉल्स रोड से मेहबूब स्टूडियो जंक्शन तक),माउंट कार्मेल रोड,चैपल रोड,सेंट जॉन बॅप्टिस्ट रोड,सेंट सेबॅस्टियन रोड,रेबेलो रोड,डॉ. पीटर डायस रोड, सेंट पॉल रोड पर पार्किंग और रुकने की मनाही रहेगी.मुंबई पुलिस ने कई सड़कों पर पार्किंग और रुकने पर प्रतिबंध लगाया है. केवल तुरंत यात्री चढ़ाने या उतारने के लिए ही रुकने की अनुमति होगी.