Mumbai Traffic Diversion: मुंबई में चल रहे मराठा आंदोलन के चलते ट्रैफिक नियमों में बदलाव, आजाद मैदान और CSMT की ओर जानेवाले रास्ते बंद, जाने डिटेल्स

Mumbai Traffic Diversion: मुंबई (Mumbai) में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए मनोज जरांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) का अनशन चल रहा है. जिसके कारण हजारों की संख्या में मराठा समाज के लोग मुंबई पहुंचे है. अब मुंबई में ट्रैफिक (Traffic) को लेकर पुलिस ने बदलाव किए है.मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण दिया जाए, इस मांग को लेकर जरांगे अनशन पर बैठे है. सीएसएमटी स्टेशन (CSMT Station) के बाहर मराठा प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं. इस वजह से ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने रूट बदलने का फैसला किया है.

कल की छुट्टी के बाद आज कर्मचारी ड्यूटी पर लौटेंगे. इस बीच, सीएसएमटी स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात मार्ग (Traffic Route) बदल दिया है.कुछ सड़कों को बंद करने का निर्णय लिया गया है. आज, 1 सितंबर को, सीएसएमटी और नगर पालिका (BMC) की ओर से आने वाली सभी सड़कें यातायात के लिए बंद रहेंगी.यातायात में परिवर्तन के कारण, आजाद मैदान, मरीन ड्राइव, पायधुनी और वडाला यातायात पुलिस द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई है. जानकारी के मुताबिक़ दो यातायात पुलिस चौकियों को 70 लोगों का अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया है, जिनमें 35 वडाला यातायात पुलिस के लिए और 35 आजाद मैदान पुलिस के लिए हैं.ये भी पढ़े:Mumbai Traffic Alert: मुंबई वालों सावधान! मराठा आरक्षण मोर्चे के कारण आज बंद रहेंगी ये सड़कें, पुलिस ने जारी की लिस्ट

इन रास्तों में बदलाव

मुंबई से जे.जे. फ्लाईओवर ( J.J Flyover) के रास्ते आने वाले वाहनों को मुंबई पुलिस कमिश्नरेट और फिर मेट्रो जंक्शन (Metro Junction) या चर्चगेट स्टेशन के रास्ते आगे बढ़ने की अनुमति होगी.यह भी बताया गया है कि मेट्रो से मुंबई की ओर आने वाले आजाद मैदान के पास मुख्य प्रवेश द्वार के पास मुंबई नगर निगम रोड को भी इस समय बंद कर दिया गया है.

फैशन स्ट्रीट से सीएसएमटी से आजाद मैदान से जुड़ा रोड भी बंद

इसके अलावा, आजाद मैदान (Azaad Maidan) से सटी सड़क, जो हजारीमल सोमानी रोड, फैशन स्ट्रीट (Fashion Street) सीएसएमटी की ओर जाती है, को भी बंद कर दी गई है.इसके साथ ही, हुतात्मा चौक से सीएसएमटी की ओर जाने वाले यातायात मार्ग में भी बदलाव किया गया है. पुलिस ने मंत्रालय के सामने मैडम कामा रोड से मरीन ड्राइव जंक्शन तक का रास्ता भी यातायात के लिए बंद कर दिया है.