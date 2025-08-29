Mumbai Traffic Alert: मुंबई वालों सावधान! मराठा आरक्षण मोर्चे के कारण आज बंद रहेंगी ये सड़कें, पुलिस ने जारी की लिस्ट
29 अगस्त को मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रहेगी (Photo Credit: X)

मुंबई: मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन (Maratha Reservation March) कर रहे मनोज जरांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को मुंबई में एक विशाल मार्च का नेतृत्व करने वाले हैं. यह मार्च मानखुर्द नाका से शुरू होगा और शहर के कई हिस्सों से होकर गुजरेगा. इस मार्च में भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके कारण मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर एक विस्तृत एडवाइजरी (Mumbai Traffic Advisory) जारी की है. लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई प्रमुख सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और कई जगहों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है.

ये मुख्य सड़कें पूरी तरह से बंद रहेंगी

पुलिस की अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित प्रमुख सड़कें सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगी. इन सड़कों पर पार्किंग की भी इजाजत नहीं होगी. हालांकि, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों को जाने की अनुमति होगी.

  • पनवेल-सायन रोड

  • वी.एन. पुरव रोड

  • ईस्टर्न फ्रीवे

  • पी. डि'मेलो रोड

  • वालचंद हीराचंद मार्ग

  • डॉ. दादाभाई नौरोजी रोड (डी.एन. रोड)

  • हजारामल सोमानी रोड

ये रास्ते भी रहेंगे प्रभावित और बंद

इन मुख्य सड़कों के अलावा, कई अन्य कनेक्टिंग सड़कें भी जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक के लिए बंद की जाएंगी:

  • घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड को पनवेल-सायन रोड और ईस्टर्न फ्रीवे पर आने से रोका जाएगा.

  • देवनार विलेज रोड, वी.एन. पुरव मार्ग (चेंबूर), और शिवाजी चेंबूर लिंक रोड (Imax जंक्शन से शांति नगर नाला तक) भी बंद रहेंगे.

  • दिन क्वारी रोड पर हर तरह के ट्रैफिक की आवाजाही बंद रहेगी.

  • इनके अलावा, पी. डि'मेलो रोड और वालचंद हीराचंद मार्ग की ओर जाने वाली दर्जनों छोटी-बड़ी सड़कें भी यातायात के लिए बंद रहेंगी.

मुंबईकरों के लिए वैकल्पिक मार्ग (Mumbai Alternate Routes)

पुलिस ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्गों की भी जानकारी दी है:

  1. दक्षिण मुंबई से ठाणे जाने के लिए: जे.जे. ब्रिज, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर रोड, माटुंगा लेबर कैंप और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इस्तेमाल करें.

  2. दक्षिण मुंबई से पश्चिमी मुंबई जाने के लिए: नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड, वीर नरीमन रोड, पेडर रोड, और लाला लाजपत राय मार्ग से होते हुए वर्ली और फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का रास्ता अपनाएं.

  3. नवी मुंबई से दक्षिण मुंबई आने के लिए: वाशी से चेंबूर लिंक रोड, ईस्टर्न फ्रीवे, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड और जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड (JVLR) का उपयोग करके ईस्टर्न या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचें और फिर अपनी मंजिल तक जाएं.

  4. ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (साउथ बाउंड) से दक्षिण मुंबई की ओर जाने वाले: सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड (SCLR) का इस्तेमाल करें.

मार्च में शामिल वाहनों के लिए पार्किंग

मार्च में शामिल होने वाले लोगों के वाहनों के लिए पुलिस ने पायधुनी, वडाला, भायखला और मानखुर्द में 13 अलग-अलग पार्किंग स्थल बनाए हैं, जहां कुल मिलाकर लगभग 8840 गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं.

मुंबई पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इन ट्रैफिक बदलावों को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं और पुलिस का सहयोग करें.