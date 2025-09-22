ATM Theft in Buldhana: गैस कटर की मदद से एटीएम को काट दिया, फिर 10 लाख रूपए चुराकर हुए आरोपी फरार, बुलढाना के चिखली में चोरों के हौसले बुलंद

X @Pixabay.com

बुलढाना, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) के बुलढाना (Buldhana) के चिखली शहर में आधी रात को आरोपियों ने एक एटीएम को निशाना बनाया. गैस कटर की मदद से एटीएम को काट दिया और इसमें से 10 लाख रूपए लेकर फरार हो गए.इस घटना के बाद पुलिस (Police) भी हैरान रह गई है. बताया जा रहा है की शहर के राउतवाड़ी परिसर में बदमाशों ने एक स्टेट बैंक के एटीएम (ATM) में घुसकर गैस कटर की मदद से एटीएम को काटकर उसमें से 10 लाख रूपए निकाले और फरार हो गए.

बताया जा रहा है बदमाश करीब डेढ़ घंटे तक एटीएम में बैठकर गैस कटर की मदद से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे. बताया जा रहा है की जहां पर चोरी हुई है, वह एटीएम काफी घनी बस्ती में है.

चोरी के लिए डेढ़ घंटे तक एटीएम में बिताया समय

बताया जा रहा है कि चोरों ने लगभग डेढ़ घंटे तक एटीएम (ATM) में घुसकर काम किया. इस दौरान उन्होंने मशीन को काटकर भीतर की नकदी निकाल ली. इस घटना से पुलिस (Police) और स्थानीय नागरिक दोनों ही सकते में हैं.

सुरक्षा की बड़ी कमी

स्थानीय लोगों का कहना है कि चिखली शहर के कई एटीएम (ATM ) पर्याप्त सुरक्षा न होने के कारण चोरों के निशाने पर हैं. कुछ मामलों में मशीनों को काटकर नकदी चुराई जाती है, वहीं अन्य जगहों पर मशीनें ही उठाकर ले जाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस (Police) ने विभिन्न माध्यमों से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.हालांकि, इतनी व्यस्त और आबादी वाले इलाके में हुई इस चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.