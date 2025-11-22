Hapur: 'मेरा हाथ पकड़ा तो तुम्हारी हत्या कर दूंगी.. प्रिंसिपल ने दी छात्रा को धमकी, मारपीट का भी आरोप, हापुड़ के कॉलेज का VIDEO आया सामने
The principal threatened to kill the student (Credit-X,@nedricknews)

Hapur News: 'दोबारा मेरा हाथ पकड़ के दिखा, मैं इसकी हत्या कर दूंगी. ये बोल है हापुड़ (Hapur) के पिलखुवा इलाके में स्थित वीआईपी इंटर कॉलेज (VIP Inter College) की. जहांपर एक छात्र ने आरोप लगाया है की प्रिंसिपल (Principal) ने उसके साथ मारपीट की.वीआईपी इंटर कॉलेज में शुक्रवार दोपहर एक गंभीर विवाद उभरकर सामने आया. स्कूल की छुट्टी के बाद कैंपस में एक छात्रा के साथ हुई कथित मारपीट की घटना ने छात्रों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया.कक्षा 9 की छात्रा प्रज्ञा तौमर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि प्रिंसिपल ने पीछे से उसकी चोटी पकड़कर जोर से झटका और उसके चेहरे पर कई थप्पड़ मारे.

छात्रा का दावा है कि घटना के दौरान प्रिंसिपल ने उसके साथ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और उसके परिवार को अपमानित करते हुए दफ्तर से बाहर निकाल दिया. इसका वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: प्राइवेट School के टीचर ने 11वीं के स्टूडेंट की बेरहमी से की पिटाई, पैरों की चमड़ी तक निकली, भोपाल की घटना से गुस्साएं परिजन

प्रिंसिपल ने छात्रा को दी धमकी

स्कूल में हंगामा

घटना की जानकारी मिलते ही छात्रा के पिता और बड़ा भाई स्कूल पहुंचे. दोनों पक्षों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि तीखी बहस शुरू हो गई. छात्रा के परिवार का आरोप है कि बातचीत के दौरान प्रिंसिपल (Principal) ने न सिर्फ धमकी दी बल्कि उनके चरित्र पर भी सवाल उठाए. मामला बिगड़ने लगा तो मौजूद छात्रों और स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर माहौल शांत करने की कोशिश की.स्कूल में मौजूद एक छात्र ने पूरे विवाद को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें प्रधानाचार्य को छात्रा के परिजनों को गंभीर धमकी देते हुए सुना जा सकता है. वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

पुलिस जांच शुरू

छात्रा के परिवार ने पूरी घटना की लिखित शिकायत पुलिस (Police) को सौंप दी है. अधिकारियों ने कहा कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं पीड़ित परिवार ने प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

 