Fact Check: क्या गायिका नेहा सिंह राठौर के साथ महिला पुलिस कर्मियों ने की मारपीट, जाने वायरल हो रहे इस वीडियो की सच्चाई
Fact Check:  सोशल मीडिया पर रोजाना कई वीडियो शेयर किए जाते है. इनमें से कई ऐसे वीडियो होते है, जो गलत दावे के साथ शेयर किए जाते है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है. इस वीडियो में एक बस के भीतर कुछ महिला पुलिस कर्मचारी एक युवती को थप्पड़ लगाते हुए नजर आ रही है. सोशल मीडिया के X के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है और इसके साथ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एक फोटो शेयर किया है, जिसमें नेहा की आंखों पर मारपीट के निशान है.जिससे पता चलता है की इस वीडियो को नेहा सिंह के साथ मारपीट के नाम से शेयर किया जा रहा है.

जब इस वीडियो की जांच की गई तो पता चला कि इस वीडियो का नेहा सिंह से कोई संबंध नहीं है. ये भी पढ़े:Fact Check: बॉलीवुड फिल्मस्टार वरुण धवन की क्या सचमुच दिल्ली में पिटाई हुई? जाने वायरल हो रहे है वीडियो की सच्चाई

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से नहीं हुई मारपीट

दिल्ली के डॉग लवर्स के प्रोटेस्ट के दौरान का है ये वीडियो

क्या है इस वीडियो की सच्चाई

इस वीडियो में जो दावा किया है,वह पूरी तरह से फेक है. ये वीडियो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के डॉग लवर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी दौरान बस में जब महिला प्रदर्शनकारी महिला को ले जाया गया तो महिला पुलिस कर्मचारियों ने दूसरी महिला से मारपीट की. इस वीडियो का नेहा सिंह राठौर से कोई संबंध नहीं है.

फेक वीडियो और दावे से रहे सावधान

सोशल मीडिया पर रोजाना सैकड़ों वीडियो शेयर होते है और हजारों की तादाद में ऐसे लोग भी होते है, जो बिना जांच किए और पड़ताल किए वीडियो शेयर करते है. जिसके कारण लोगों में संभ्रम और गलतफहमी बढ़ जाती है. किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले उसकी पड़ताल एक बार जरुर कर ले.

 