Raipur Shocker: पंखे पर लटकते हुए मिली युवक की लाश, टिटलागढ़-रायपुर पैसेंजर ट्रेन की घटना, पुलिस जांच में जुटी

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब टिटलागढ़–रायपुर पैसेंजर ट्रेन (Titlagarh–Raipur Passenger Train) के एक जनरल कोच में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला. घटना सामने आते ही रायपुर रेलवे स्टेशन (Raipur Railway Station) पर यात्रियों में दहशत फैल गई.मिली जानकारी के अनुसार, यह ट्रेन शनिवार देर रात प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची थी. जैसे ही यात्री कोच में चढ़ने लगे, उन्होंने एक खाली जनरल डिब्बे में युवक का शव देखा.

युवक ने कथित तौर पर कोच के पंखे (Coach Fan) से फंदा लगाकर जान दे दी थी. यात्रियों ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को दी.

रेलवे पुलिस ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस (GRP – Government Railway Police) मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम (Postmortem) के लिए भेज दिया है. फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है.

आत्महत्या या हत्या

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह मामला आत्महत्या (Suicide) का हो सकता है, क्योंकि जिस समय घटना हुई, उस वक्त कोच पूरी तरह खाली बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं यह हत्या (Murder) का मामला तो नहीं है. परिस्थितियां अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं.

पहचान की कोशिश

पुलिस आसपास के यात्रियों, स्टेशन कर्मचारियों और रेलवे स्टाफ से पूछताछ कर रही है ताकि युवक की पहचान और घटना के पीछे की वजह सामने आ सके.संबंधित थानों को भी सूचना दे दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Postmortem Report) आने के बाद ही मौत के असली कारण का खुलासा हो पाएगा.फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. रेलवे प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क हो गया है.