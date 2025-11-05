VIDEO: कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू नदी में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं की नाव पलटी, लोगों की बाल बाल बची जान, देवरिया का वीडियो आया सामने

Boat Capsized in Deoria: कार्तिक पूर्णिमा (Kartik Purnima) के मौके पर उत्तर प्रदेश में गंगा और सरयू नदी के घाटों पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे. लेकिन देवरिया (Deoria) के बरहज में एक हादसा सामने आया है.यहां श्रद्धालुओं को लेकर जा रही नाव पलटी (Boat Capsized) हो गई. इस नाव में महिलाएं और छोटे बच्चे भी थे. नाव के पलटने के बाद वहां मौजूद गोताखोरों और स्थानीय लोगों ने सभी को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
जिसमें देख सकते है की स्थानीय लोग महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाल रहे है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @gaurav1307kumar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:UP के बहराइच में बड़ा हादसा, कौड़ियाला नदी में नाव पलटी, 20 से ज्यादा लोग लापता
देवरिया के सरयू नदी में नाव पलटी
नदी के तेज बहाव और ओवरलोडिंग से बिगड़ा संतुलन
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाव में श्रद्धालुओं की संख्या उसकी क्षमता से कहीं अधिक थी. ऊपर से सरयू नदी (Saryu River) का बहाव काफी तेज था.जब नाव नदी के बीच पहुंची तो संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई.स्थानीय लोगों के अनुसार, जहां हादसा हुआ वहां की गहराई करीब 20 फीट से ज्यादा है.
गोताखोरों ने बचाई जान
नाव पलटने के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई. महिलाएं नदी में डूबते हुए मदद के लिए पुकारती रहीं. गोताखोरों और नाविकों ने साहस दिखाते हुए कई लोगों को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला. आसपास के लोगों ने भी रस्सियों की मदद से बचाव कार्य में हिस्सा लिया.