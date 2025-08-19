Thane News: ठाणे में भारी बारिश से पानी भरे अंडरपास में लोगों से भरी फंसी कार, लोगों की मदद से ऐसे बची जान; देखें VIDEO

(Photo Credits Midday)

Thane News: मुंबई में भारी बारिश जारी है, जिससे शहर का जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है. चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है और कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. मुंबई से सटे ठाणे में भी मुसलधार बारिश हो रही है. इसी दौरान ठाणे में एक अंडरपास में पानी भरने से एक कार उसमें फंस गई। कार सवार यात्री मुश्किल में फंसे हुए थे, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उनकी जान बचाई जा सकी.

अंडरपास में फंसी कार का वीडियो

अंडरपास में पानी में फंसी हुई कार का वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग कार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री किसी तरह खिड़की से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल हुए. यह भी पढ़े: Mumbai: मुंबई में उफनते नाले में हाथ छूटने से बहा युवक, पवई के फिल्टरपाड़ा का वीडियो आया सामने; VIDEO

अंडरपास में लोगों से भरी फंसी कार

Heavy rains have led to severe flooding in a railway tunnel connecting 14 villages in #Dombivli. The tunnel between #Narivli and #Uttarshiv is completely submerged, cutting off the main route to nearby villages. With the passage under water, traffic has come to a halt, leaving… pic.twitter.com/fnjVq4PmM8 — Mid Day (@mid_day) August 19, 2025

मुंबई सहित इन जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट

फिलहाल, मुंबई, नवी मुंबई, पालघर और ठाणे में बारिश जारी है. भारी बारिश को देखते हुए इन प्रमुख जिलों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, ताकि बच्चे किसी हादसे से बच सकें.प्रशासन ने इन जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और अपील की है कि लोग बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें.