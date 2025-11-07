अनुभवहीन हैं तेजस्वी यादव, पहले चरण में 80 फीसदी सीट जीतेगी एनडीए: जीतन राम मांझी

पटना, 7 नवंबर : केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 साल में पहली बार इस तरह की अभूतपूर्व बदलाव की लहर महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है. मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव अनुभवहीन हैं, उनके पास क्या अनुभव है? वह बस कह सकते हैं, लेकिन हम लोग 14 नवंबर को सरकार बना रहे हैं.

जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ सपने देख सकते हैं. उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हम लोग पहले चरण की 80 फीसदी सीट जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. केंद्रीय मंत्री ने बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66 प्रतिशत मतदान में महिला मतदाताओं की भूमिका का जिक्र किया. मांझी ने कहा कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बीते 10 साल में अभूतपूर्व कार्य किया. आज इसका नतीजा हमें वोटिंग प्रतिशत में देखने को मिला है. शिक्षा हर लड़की को मिलनी चाहिए. हाल ही में हमारी सरकार ने रोजगार के लिए महिलाओंं के बैंक खाते में 10 हजार रुपए दिए. इससे पहले पूर्व की सरकारों ने क्या किया था.

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग हारने वाले होते हैं वहीं हमला करवाते हैं. हमारे समधी पर भी हमला हुआ था. दरअसल तेजस्वी यादव ने पहले चरण के मतदान के बाद कहा कि बिहार ने बदलाव के लिए मतदान किया है. हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए, घर से निकलकर परिवर्तन की ऐसी रोशनी जलाई कि पूरे बिहार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, सौहार्द, शांति और खुशहाली की दस्तक सुनाई देने लगी है.

20 साल में पहली बार इस तरह की अभूतपूर्व बदलाव की लहर महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है. हर घर से ही नहीं, हर हृदय से भी सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि इस बार नई युवा सरकार लाएंगे, हर घर से सरकार चलाएंगे और हर बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त और चेंज मेकर बनाएंगे.