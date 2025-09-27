Tamilnadu Heavy Rain Forecast: तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में शनिवार को गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान

(Photo : AI)

चेन्नई, 27 सितंबर : चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने तमिलनाडु के कई हिस्सों के लिए मौसम संबंधी अलर्ट जारी किया है. विभाग ने कहा है कि शनिवार को राज्य में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने वायुमंडलीय दबाव ने बारिश और तेज हवाओं की स्थिति पैदा कर दी है. शुक्रवार सुबह बंगाल की खाड़ी के मध्य और उससे सटे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बना एक चक्रवाती परिसंचरण पश्चिम की ओर बढ़ गया और एक निम्न दाब क्षेत्र में परिवर्तित हो गया. धीरे-धीरे इसके और मजबूत होने से अब यह उत्तर और मध्य बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट कम दबाव क्षेत्र बन गया है.

अगले 24 घंटों में इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और दक्षिणी ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की उम्मीद है, और 27 सितंबर की सुबह एक डिप्रेशन के रूप में तटरेखा को पार करने की संभावना है. इस घटनाक्रम से तमिलनाडु और पुडुचेरी और कराईकल सहित उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम की स्थिति प्रभावित होने की उम्मीद है. राज्य के एक-दो इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. विभाग ने चेतावनी दी है कि कोयंबटूर, नीलगिरि, थेनी और तेनकासी जैसे पहाड़ी और पश्चिमी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.

इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मूसलाधार बारिश के दौरान संभावित जलभराव, फिसलन भरी सड़कों और कम दृश्यता के प्रति सतर्क रहें. आसपास के समुद्री क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण मछुआरों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है. मौसम विभाग ने जनता से अपील की है कि वे लगातार अपडेट लेते रहें, क्योंकि यह कम दबाव प्रणाली और मजबूत होकर पूर्वी तट के पास पहुंच रही है. स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि बाढ़ संभावित इलाकों की निगरानी की जा सके और किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके. यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब तमिलनाडु उत्तर-पूर्व मानसून की तैयारी के दौर में है और आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है.