Jhalawar: छात्रों को मुर्गा बनाकर प्रिंसिपल ने बेरहमी से पीटा, झालावाड़ के रेजिडेंशियल स्कूल प्रशासन की करतूत, VIDEO सामने आने के बाद हुई कार्रवाई

The acting principal beat the students (Credit-@parasharji24)

Jhalawar News: राजस्थान (Rajasthan) के झालावाड़ (Jhalawar) जिले के एक रेजिडेंशियल स्कूल में छात्रों के साथ कार्यवाहक प्रिंसिपल और वार्डन ने उन्हें मुर्गा बनाकर मारपीट की. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मच गई. इस घटना के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन कर प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की. जिसके बाद कार्यवाहक प्रिंसिपल राजेंद्र आर्य और वार्डन मुकेश कुमार मीणा को एपीओ में भेज दिया है.यह वीडियो गुरुवार शाम रिकॉर्ड हुआ बताया जा रहा है, जिसमें कार्यवाहक प्रिंसिपल (Acting Principal) राजेंद्र आर्य छात्रों को लाइन में खड़ा कर डंडे से पीटते दिख रहे हैं. इसके बाद वे छात्रों को मुर्गा भी बनाते है.

वीडियो जैसे ही सामने आया, अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @parasharji24 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Gujarat Shocker: गुजरात के स्कूल हॉस्टल में छात्र से मारपीट का वीडियो वायरल अभिभावकों का फूटा गुस्सा

रेजिडेंशियल स्कूल में छात्रों से मारपीट

छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप

ये घटना झालरा पाटन की बताई जा रही है. शुक्रवार सुबह स्कूल के बाहर छात्रों ने गेट पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की. कई छात्रों ने दावा किया कि प्रिंसिपल और वॉर्डन लंबे समय से उन्हें प्रताड़ित (Harassment), गाली-गलौज (Verbal Abuse) और गलत व्यवहार (Misconduct) करते रहे हैं.झालरा पाटन ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की.कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों ने बताया कि उन्हें रोज़ अनुशासन के नाम पर पीटा जाता है.एक छात्र ने दावा किया कि पैर सूजने के बावजूद उसे 100 उठक बैठक कराए गए. जब उसने सूजन की शिकायत की तो उसे कहा गया,'सूज गया तो मर नहीं जाएगा.कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि विरोध करने पर उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया.

मामले की होगी जांच

जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी देने के साथ ही बताया कि संपूर्ण घटनाक्रम की जांच के लिए तीन जनों की एक कमेटी का गठन किया गया है जो 3 दिन में पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.