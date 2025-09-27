VIDEO: ये हालात कब सुधरेंगे! उफनती नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर छात्र, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का वीडियो आया सामने

कांकेर, छत्तीसगढ़: देश को स्वतंत्र हुए 78 साल हो गए है. लेकिन आज भी देश मुलभुत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है.छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कांकेर जिले (Kanker District) से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है.जहांपर गांव में ब्रिज नहीं होने की वजह से स्कूल के छात्रों को उफनती हुई नदी पार करके जाना पड़ रहा है. रोजाना छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते है और वहां से वापस आते है. इसी तरह से गांव के लोग भी इस जानलेवा सफर करने के बाद ही दूसरी तरफ पहुंचते है.बरसात के दिनों में नदी का पानी और ज्यादा तेज बहता है, जिससे जानलेवा हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है.
इसका वीडियो (Video)सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Jharkhand: स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालते छात्र! उफनती नदी को रोजाना करना पड़ता है पार, झारखंड के चतरा जिले का वीडियो आया सामने;VIDEO
उफनती नदी पार करते छात्र
छत्तीसगढ़ | कांकेर में उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, ग्रामीणों के शिकायत के बाद भी नहीं बन रहा पुल #Chhattisgarh #Kanker #CGNews #viralvideo pic.twitter.com/mA03dpT4Ou
— Vistaar News (@VistaarNews) September 27, 2025
रोजाना जान जोखिम में डालकर करते है सफर
देश को स्वतंत्र हुए 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी कई इलाकों में सड़क और पुल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. यह वीडियो इसी स्थिति की सच्चाई को सामने लाता है और यह सवाल उठाता है कि आखिर कब तक ग्रामीणों और छात्रों (Students) को ऐसे खतरनाक हालात झेलने पड़ेंगे. रोजाना छात्र इसी तरह से जान जोखिम में डालकर सफर करते है.
प्रशासन से कार्रवाई की मांग
गांव के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द यहां पुल (Bridge) का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों और ग्रामीणों की जिंदगी सुरक्षित हो सके. बताया जा रहा है ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, बावजूद इसके प्रशासन (Administration) इसकी सुध नहीं ले रहा है.