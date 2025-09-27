VIDEO: ये हालात कब सुधरेंगे! उफनती नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर छात्र, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@VistaarNews)

कांकेर, छत्तीसगढ़: देश को स्वतंत्र हुए 78 साल हो गए है. लेकिन आज भी देश मुलभुत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है.छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कांकेर जिले (Kanker District) से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है.जहांपर गांव में ब्रिज नहीं होने की वजह से स्कूल के छात्रों को उफनती हुई नदी पार करके जाना पड़ रहा है. रोजाना छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते है और वहां से वापस आते है. इसी तरह से गांव के लोग भी इस जानलेवा सफर करने के बाद ही दूसरी तरफ पहुंचते है.बरसात के दिनों में नदी का पानी और ज्यादा तेज बहता है, जिससे जानलेवा हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है.

उफनती नदी पार करते छात्र

रोजाना जान जोखिम में डालकर करते है सफर

देश को स्वतंत्र हुए 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी कई इलाकों में सड़क और पुल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. यह वीडियो इसी स्थिति की सच्चाई को सामने लाता है और यह सवाल उठाता है कि आखिर कब तक ग्रामीणों और छात्रों (Students) को ऐसे खतरनाक हालात झेलने पड़ेंगे. रोजाना छात्र इसी तरह से जान जोखिम में डालकर सफर करते है.

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

गांव के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द यहां पुल (Bridge) का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों और ग्रामीणों की जिंदगी सुरक्षित हो सके. बताया जा रहा है ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, बावजूद इसके प्रशासन (Administration) इसकी सुध नहीं ले रहा है.