Amravati: सातारा के बाद अब अमरावती में युवती ने की आत्महत्या, परिजनों में पसरा मातम, आखिर क्या है सुसाइड की वजह?

Amravati News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के सातारा (Satara) में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के कारण राज्य में काफी विरोध हो रहा है. अब ये मामला शांत भी नहीं हुआ था की अमरावती (Amravati) जिले से एक छात्रा के आत्महत्या (Suicide) करने की घटना सामने आई है. युवती का नाम श्रुति झेले था और वह अमरावती के कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी. युवती जिले के धामनगांव रेलवे के निंभोरा बोडका गांव की रहनेवाली थी. युवती ने फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया. इस घटना के बाद युवती के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. घटना से गांव में भी मातम पसर गया है.

जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त श्रुति घर में अकेली थी. जब परिवार के सदस्य घर लौटे तो उन्होंने यह भयावह दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. ये भी पढ़े:Amravati : मेडिकल की पढाई कर इंटर्नशिप करनेवाली छात्रा ने उठाया भयानक कदम! घर में फांसी लगाकर किया सुसाइड, अमरावती की घटना

परिवार और गांव में मातम का माहौल

श्रुति की मौत से उसका परिवार गहरे सदमे में है. पूरे गांव में इस घटना की चर्चा है और लोग इस अचानक हुए हादसे को समझ नहीं पा रहे हैं. कुछ दिनों पहले सातारा में एक डॉक्टर ने आत्महत्या की थी और अब अमरावती (Amravati) में हुई इस घटना ने फिर से समाज को झकझोर दिया है.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही धामणगांव रेलवे पुलिस (Police) मौके पर पहुंची. उन्होंने पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि यह आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है. जांच के दौरान पुलिस ने दोस्तों और परिवारजनों से भी पूछताछ शुरू कर दी है.