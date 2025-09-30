Dog Attack: मासूम बच्ची पर किया आवारा कुत्तों ने हमला, परिजनों के तुरंत पहुंचने के कारण बची बच्ची की जान, पुणे जिले का VIDEO आया सामने

पुणे,महाराष्ट्र: पिछले दिनों पुणे (Pune) जिले में छोटी से बच्ची जो अपनी सोसाइटी के बाहर खेल रही थी, उसपर आवारा कुत्तों (Stray Dogs) ने हमला कर दिया था. समय रहते कुछ लोग पहुंचे और बच्ची की जान बचाई. ऐसा ही एक मामला अब पुणे जिले के खेड (Khed) तहसील से सामने आया है. जहांपर एक गांव में बच्ची एक गली से जा रही होती है और उसके हाथ में खाने की कोई चीज होती है और इसी दौरान आवारा कुत्ते वहां पहुंच जाते है और बच्ची पर हमला कर देते है. इसके बाद बच्ची की चीख पुकार सुनकर उसके परिजन दौड़कर आते है और कुत्तों को भगाकर बच्ची को उठाकर घर ले आते है.
खेड तहसील में बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला
Pune | भटक्या कुत्र्यांचा चिमुकलीवर हल्ला, पुण्याच्या खेड तालुक्यातील घटना#Pune #dog #dogattack #khed #maharashtra pic.twitter.com/9cqDlT6ELI
— Mahaenews (@mahae_news) September 30, 2025
बाल बाल बची मासूम की जान
जानकारी के मुताबिक़ बच्ची हाथ में खाने की चीज लेकर घर लौट रही थी.तभी घर के पास मौजूद आवारा कुत्तों (Stray Dogs) ने उसे घेर लिया और गिराकर खींचते हुए हमला कर दिया. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर उसकी मां दौड़कर बाहर आई और कुत्तों को भगाया. हालांकि, तब तक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी.इस हमले के बाद पूरे गांव में डर का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वे अचानक लोगों पर हमला कर देते हैं.कई बार इस बारे में प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
पुणे में कुत्तों के हमले की कई घटनाएं आ चुकी है सामने
बता दें की कुछ दिन पहले एक सोसाइटी में घर के बाहर खेल रही बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला (Dog Attack) कर दिया था. गनीमत रही कि उस समय कुछ बाइक सवार पहुंचे और उन्होंने कुत्तों को भगाकर बच्ची की जान बचाई. इससे पहले भी कुत्तों के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी है.