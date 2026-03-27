Stocks To Buy or Sell Today, March 27, 2026: शेयर बाजार के लिए अहम दिन; Wipro, Tata Motors और ONGC समेत इन स्टॉक्स पर रहेगी निवेशकों की नजर

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Photo credits: Wikimedia Commons)

Stocks To Buy or Sell Today, March 27, 2026: भारतीय इक्विटी बाजार (Indian Equity Markets) आज, 27 मार्च 2026 को इस कारोबारी हफ्ते का समापन करने जा रहा है. आज के सत्र में निवेशकों का मुख्य ध्यान उन चुनिंदा शेयरों पर होगा जो नए कॉर्पोरेट अनुबंधों, प्रबंधन में बदलाव और वैश्विक भू-राजनीतिक दबावों के कारण चर्चा में हैं. सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार, आज विप्रो लिमिटेड (Wipro Limited), अशोक लेलैंड (Ashok Leyland Limited), टाटा मोटर्स (Tata Motors Limited), ओएनजीसी (Oil and Natural Gas Corporation) और बोरोसिल लिमिटेड जैसे शेयरों में विशेष उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: Stock Market Holiday: रामनवमी पर आज शेयर बाजार में छुट्टी; NSE और BSE में नहीं होगा कामकाज, जानें MCX खुलेगा या नहीं?

बाजार का हाल और वैश्विक संकेत

पिछले सत्रों में बाजार में सकारात्मक रुझान देखा गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को 5 दिनों के लिए रोकने और अमेरिका-ईरान के बीच चल रही बातचीत की खबरों से निवेशकों का उत्साह बढ़ा है. पिछले कारोबारी सत्र के अंत में निफ्टी 50 करीब 394 अंक और सेंसेक्स 1,205 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ था. हालांकि, डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमजोर होकर 93.94 के स्तर पर खुला है.

आज के प्रमुख स्टॉक्स (Stocks in Focus)

विप्रो लिमिटेड (Wipro): आईटी सेक्टर के इस दिग्गज शेयर पर आज सबकी नजर रहेगी। बाजार में गिरावट के बावजूद विप्रो ने अपनी बढ़त बनाए रखी है. क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डिवीजनों में मजबूत डील पाइपलाइन की खबरों ने इस स्टॉक में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ा दी है. विश्लेषक यह देख रहे हैं कि क्या यह अपनी तेजी को बरकरार रख पाता है.

टाटा मोटर्स (Tata Motors): पिछले सत्र में करीब 3% की गिरावट के बाद टाटा मोटर्स के शेयर आज रडार पर रहेंगे. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव के बीच कंपनी के यात्री वाहन और ईवी (EV) सेगमेंट की बारीकी से निगरानी की जा रही है. बाजार विशेषज्ञ मान रहे हैं कि 325-340 रुपये के स्तर इसके लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन साबित हो सकते हैं.

अशोक लेलैंड (Ashok Leyland): कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बावजूद अशोक लेलैंड अपनी सहायक कंपनी 'स्विच मोबिलिटी' के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रही है. निवेशक कंपनी की मासिक बिक्री और मार्जिन सुरक्षा रणनीतियों पर नजर बनाए हुए हैं.

ओएनजीसी (ONGC): ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उछाल का सीधा फायदा ओएनजीसी को मिल रहा है. वैश्विक स्तर पर तेल की ऊंची कीमतें कंपनी के लिए बेहतर मुनाफे का संकेत हैं. हालांकि, विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) के संभावित प्रभाव को लेकर भी निवेशक सतर्क हैं.

बोरोसिल लिमिटेड (Borosil): कंज्यूमरवेयर और सोलर ग्लास मार्केट में क्षमता विस्तार के कारण मिड-कैप निवेशकों के बीच बोरोसिल पसंदीदा बना हुआ है. 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत घरेलू विनिर्माण पर कंपनी के फोकस ने इसे सुर्खियों में रखा है.

तेल विपणन कंपनियों पर दबाव

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के मार्जिन पर दबाव देखा जा रहा है. बाजार प्रतिभागी आज ईंधन की कीमतों में संशोधन या उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में बदलाव के संबंध में सरकार की किसी भी घोषणा का इंतजार करेंगे.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी समाचार रिपोर्टों पर आधारित है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें.